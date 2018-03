Cuộc chiến không hồi kết trong 'Đại chiến hành tinh khỉ'

Ra mắt năm 2011, Rise of the Planet of the Apes - Sự trỗi dậy của hành tinh khỉ ngay lập tức tạo được tiếng vang nhờ kịch bản cuốn hút và đầy ý nghĩa. War for the Planet of the Apes - Đại chiến hành tinh khỉ là phần thứ 3 của loạt phim và tiếp nối cuộc chiến tàn bạo giữa con người và loài khỉ.

Hai năm sau các sự kiện trong Dawn of the Planet of the Apes - Sự khởi đầu của hành tinh khỉ (2014), loài khỉ vẫn bị cuốn vào cuộc chiến đẫm máu với con người. The Colonel (Woody Harrelson thủ vai) đã giết chết vợ và con trai lớn của Caesar (Andy Serkis thủ vai) trong một trận chiến. Đau khổ vì mất đi người thân cùng mong muốn hòa bình cho giống loài, vị đại tá của khỉ quyết tâm săn đuổi The Colonel.

Theo gót Caesar còn có Maurice (Karin Konoval), Rocket (Terry Notary) và Luca (Michael Adamthwaite). Trên đường đi, họ gặp được Bad Ape (Steve Zahn), chú khỉ sống sót từ sở thú và cô bé Nova (Amiah Miller). Từ đó, Caesar và đồng đội phát hiện ra nhiều bí mật khiến cuộc chiến đổi chiều.

Sang đến War for the Planet of the Apes, cuộc chiến của con người và loài khỉ đã lên tới đỉnh điểm. Mỗi giống loài đều chịu quá nhiều tổn thất và nỗi đau. Caesar đã mất vợ và con trai. Colonel (do Woody Harrelson thủ vai) cũng có quá khứ đau đớn khi cả gia đình bị nhiễm virus ALZ-113. Colonel trở nên tàn bạo và quyết tâm tiêu diệt toàn bộ loài khỉ. Trong bối cảnh đó, chính loài khỉ lại là những kẻ hành xử có "nhân tính" hơn hẳn con người.

Về phía Caesar, anh vẫn giữ được tình thương yêu và chấp nhận cô bé Nova trở thành một thành viên trong gia đình. Tình cảm gia đình khác giống loài đầy xúc động giữa một cô bé mồ côi và người cha mất con dễ lấy nước mắt của khán giả. Bộ phim đã đưa ra một góc nhìn đầy tính nhân văn với câu hỏi "liệu con người đang dần mất đi nhân tính khi tự cho mình cái quyền đứng trên muôn loài?".

Tuy nhiên, tác phẩm của Matt Reeves chỉ ra rằng con người và loài khỉ sẽ khó có được hòa bình. Bởi lẽ loại virus ALZ-113 giúp Caesar và đồng loại thông minh lên cũng chính là thứ đã tiêu diệt hầu hết dân số loài người. Chẳng mấy chốc, một trong hai loài sẽ bị tuyệt chủng để kẻ kia tồn tại. Bên cạnh đó, những bí mật mới xuất hiện càng khiến cho sự mâu thuẫn trong War for the Planet of the Apes tăng lên bội phần. Giữ nguyên phong độ của tác phẩm trước, Matt Reeves mang tới phần phim mới đầy căng thẳng và nhiều nút thắt.

Cả hai phần phim Rise of the Planet of the Apes và Dawn of the Planet of the Apes trước đây đều được nhận đề cử Oscar cho kỹ xảo xuất sắc. Phần phim thứ 3 đã nâng phần hiệu ứng hình ảnh lên một tầm cao mới. Hình ảnh loài khỉ trong War for the Planet of the Apes đã trở nên chân thật hơn. Những phân đoạn quay cận cảnh, khán giả có thể nhìn thấy từng sợi lông hay những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của nhân vật. Người xem khó nhận ra sự khác biệt giữa những chú khỉ CGI trong phim và loài khỉ thật ngoài đời.

Andy Serkis tiếp tục là linh hồn của bộ phim với những động tác cơ thể linh hoạt. Dù chỉ diễn xuất thông qua hiệu ứng nắm bắt chuyển động nhưng người xem dễ dàng nhận biết được những cảm xúc mà nhân vật đang trải qua. Phần chuyển động của nhân vật mượt mà và chân thật.

Đặc biệt, trường đoạn chiến đấu cuối cùng dễ làm khán giả choáng ngợp bởi sự ác liệt và hoành tráng. Nhiều loài vũ khí chiến tranh hiện đại như xe tăng, trực thăng, tên lửa... với phần cháy nổ mãn nhãn sẽ là một kết thúc hoãn mỹ cho bom tấn về loài khỉ này.

Phim công chiếu trên toàn quốc từ ngày 14/7.

Xem trailer phim "War for the Planet of the Apes":

Thu Ngân