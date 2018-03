Lý Nhược Đồng: 'Tôi và Cổ Thiên Lạc chẳng thể kết duyên' / Cổ Thiên Lạc - từ tù nhân tới bảo bối điện ảnh Hong Kong

Xuất hiện tại sự kiện ở Hong Kong ngày 26/10, trợ lý của Cổ Thiên Lạc đề nghị báo giới không dùng đèn flash chụp ảnh anh. Diễn viên giải thích khi đóng Lã Bố trong Chân Tam Quốc vô song (Dynasty Warriors) ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), anh bị binh khí đâm trúng mắt, chấn thương nhãn cầu.

* Cổ Thiên Lạc tại sự kiện ngày 26/10

Cổ Thiên Lạc bị binh khí đâm chấn thương nhãn cầu khi đóng Lã Bố

Thiên Lạc phải khâu tám mũi, 10 ngày sau được tháo chỉ, lúc đó mới biết thị lực của anh bị ảnh hưởng ra sao. Nhãn cầu của anh phải mất ít nhất ba tuần để hồi phục.

Cổ Thiên Lạc cho biết vết thương còn rất đau, mỗi lần nháy mắt đều nhức buốt. Vì tai nạn, anh phải dừng các hoạt động quảng bá phim Always Be with You.

Cổ Thiên Lạc bị chấn thương nhãn cầu khi đóng Lã Bố.

Tối 26/10, Thiên Lạc chia sẻ trên trang cá nhân anh rất tiếc vì không thể quảng bá phim mới, gặp gỡ người hâm mộ. Anh áy náy vì làm phiền cộng sự của mình.

Cổ Thiên Lạc gần đây gây xôn xao khi bị ghi lại ảnh dùng điện thoại nắp trượt tại một buổi tiệc. Nhiều fan bình luận trên Sina: "Thiên Lạc còn sống trong Cổ Mộ". Tài tử chia sẻ đó là một trong số điện thoại mà anh có, anh thường dùng vì thói quen. Chiếc điện thoại cũ này giữ nhiều hồi ức đẹp của anh. Khi cần truy cập Internet, anh dùng smartphone.

Cổ Thiên Lạc thích dùng điện thoại cũ thay vì smartphone.

Cách đây không lâu Cổ Thiên Lạc bị đồn hẹn hò người đẹp Quách Thái Khiết. Anh chỉ nói: "Không phải sự thật, tôi không bình luận" khi được hỏi về thực hư tin đồn.

Nghinh Xuân