Bộ trưởng Bộ văn hóa Peru đảm nhận vai chính trong phim truyền hình

Sự trở về của Lucas (The Return of Lucas) là thể loại phim truyền hình - tâm lý - gia đình, xã hội. Bên cạnh những tình tiết gay cấn, đan xen các cung bậc cảm xúc, bộ phim còn thu hút sự quan tâm của phần đông công chúng vì có sự tham gia diễn xuất của ngài Salvador del Solar, mới đắc cử tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa Peru (tháng 12/2016).

Ngài Salvador del Solar đảm nhận vai Renando, một ông bố đầy toan tính, mưu mô.

Salvador del Solar không chỉ được biết đến là một diễn viên mà còn là một đạo diễn tài năng. Ông từng đưa bộ phim Magallanes đoạt giải "Goya Award for Best Spanish Language Foreign Film" và được đề cử cho danh hiệu "Silver Condor Award for Best Ibero-American Film". Ông từng giữ vai chính của hàng loạt phim điện ảnh nổi tiếng Argentina như Captain Pantoja and the Special Services, The Vanished Elephant, Pobre Diabla...

Với kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm, Salvador del Solar trở thành nhân tố bí ẩn cho mọi tình tiết "động trời" trong Sự trở về của Lucas. Vai diễn Renando trong phim một lần nữa chứng tỏ sự bứt phá của ngài Bộ trưởng. Salvador del Solar vào vai ông bố một mặt luôn lo lắng cho gia đình, cưng chiều vợ; mặt khác cũng lắm chiêu trò và có tình cảm ngoài luồng với cô thư ký riêng.

Mối quan hệ cha con nhiều uẩn khúc của Renando và Lucas hấp dẫn người xem.

Ở những tập đầu, thái độ của Renando cho khán giả thấy Lucas không phải là con trai của ông mà chỉ là một "con tốt", chịu sự điều khiển của ông trên bàn cờ chiến lược. Bên cạnh đó, Lucas cũng có những hành động bất thường, lén lút khi trở về. Quá khứ đối với Lucas là một giấc mơ nghiệt ngã và anh không muốn chia sẻ câu chuyện đó với gia đình hiện tại. Trong mối quan hệ đầy uẩn khúc, bộ phim tiếp tục bật mí cho khán giả nhiều điều tình tiết mờ ám.

Ngoài ra, trước lúc biết mình và Catalina là anh em, cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau. Nụ hôn của hai người khiến Catalina luôn ám ảnh về một mối quan hệ. Từ tình yêu nam nữ chuyển sang tình cảm anh em, người xem dễ dàng nhận thấy sự bối rối của Catalina mỗi khi chạm mặt với anh trai của mình. Mọi bí mật dần được tiết lộ nhưng Catalina lại không nhận ra.

Đặc biệt, ở những tập tiếp theo, sự lộ diện của các nhân vật như Oscar - người đàn ông luôn tìm cách tiếp cận Elena hay anh chàng Ringo điển trai lực lưỡng đốn tim hàng triệu cô gái, sẽ giúp người xem tìm ra được nhiều manh mối bí ẩn. Bộ phim sẽ đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Bộ phim hấp dẫn người xem với nhiều tình tiết bất ngờ.

Bộ phim Sự trở về của Lucas kể về câu chuyện của một gia đình có con trai tên Lucas bị bắt cóc trong một lần đi chơi ở biển. Trở về nhà, Elena - mẹ cậu bé lúc nào cũng tìm kiếm tung tích của con trai và luôn tin rằng cậu bé vẫn còn sống, bất chấp sự từ bỏ của mọi người xung quanh. 20 năm sau, một chàng trai trẻ đột nhiên xuất hiện và tự nhận mình là Lucas. Kể từ đó, mọi chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra.

Phim dài 60 tập, đang được trình chiếu vào lúc 20h50, từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh Hà Nội 1.

Thu Ngân