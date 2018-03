Bành Vu Yến - cậu bé quảng cáo thành tài tử hạng A

Cũng năm 2009, Bành Vu Yến tạo sức hút với phim điện ảnh “Tình yêu không khoảng cách” (Close to you). Anh vào vai một võ sĩ đấm bốc thương ông nội và trọng nghĩa khí. Để chuẩn bị cho vai diễn này, Bành Vu Yến phải tham gia khóa huấn luyện đặc biệt trong ba tháng. Với “Close to you”, Bành Vu Yến được đề cử giải “Nam diễn viên chính xuất sắc” trong Liên hoan phim điện ảnh quốc tế Macau lần thứ hai. Bộ phim được công chiếu tại Liên hoan phim phim quốc tế Thượng Hải.