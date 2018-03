Ba phim hài ra rạp dịp Tết

Cả ba bộ phim đều do Công ty Galaxy Studio phát hành. Trong đó Bạn gái tôi là sếp do đơn vị Galaxy M&E thực hiện. Galaxy Studio là đơn vị phân phối những bộ phim bom tấn nước ngoài được yêu thích ở Việt Nam như X-Men: Apocalypse, The Conjuring 2, Assassin’s Creed, Angry Bird... Ngoài mang Hollywood đến gần khán giả, Galaxy Studio còn tham gia sản xuất nhiều bộ phim Việt chất lượng trong những năm qua như Cô dâu đại chiến, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh...