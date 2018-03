Trọng Tấn, Tấn Minh và Tùng Dương lần đầu hòa giọng trên sân khấu

Trọng Tấn, Tấn Minh và Tùng Dương sẽ lần đầu hòa giọng trong đêm nhạc In the spotlight với chủ đề "Hòa nhạc Giáng sinh" diễn ra vào ngày 24/12, tại Cung Hữu nghị Hà Nội.

Hàng loạt ca khúc sẽ được ba giọng tenor (giọng nam cao) hàng đầu Việt Nam thể hiện bằng tiếng Italy, Anh, Latin và Việt Nam, tạo nên bản hòa ca Giáng sinh phong phú về màu sắc, thể loại, đa dạng về chất nhạc.

Từ trái sang phải: Trọng Tấn, Tùng Dương và Tấn Minh vui vẻ chụp ảnh cùng nhau trong buổi tập luyện.

Những khán giả yêu thích mảng âm nhạc thánh ca sẽ có cơ hội đắm chìm vào giai điệu êm dịu của Ave Maria, Have yourself a merry little Christmas, Bài Thánh ca buồn... hay những ca khúc về mùa đông như Áo mùa đông, Gửi người em gái... Đặc biệt, bài hát Người Hà Nội nổi tiếng sẽ lần đầu được hoà giọng bởi ba tiếng hát Tùng Dương - Tấn Minh - Trọng Tấn.

Ca sĩ Trọng Tấn cho biết hơn 90% ca khúc được trình diễn trong đêm Hoà nhạc Giáng sinh là lần đầu tiên anh hát. Vì thế, việc tập luyện khá vất vả nhưng anh lại cảm thấy hứng thú. Những bài hát đơn cũng được nam ca sĩ trau chuốt tỉ mỉ bên cạnh sự chuẩn bị kỹ càng cho những phần hòa giọng cùng Tùng Dương và Tấn Minh.

Tấn Minh dù bận rộn với vai trò giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long nhưng vẫn sắp xếp thời gian lớn cho việc tập luyện. Giọng hát trữ tình hàng đầu Việt Nam cho biết anh quá quen thuộc với Trọng Tấn và Tùng Dương, hiểu cặn kẽ về hai người đồng nghiệp. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cả ba hòa giọng trong rất nhiều ca khúc khiến anh hào hứng xen lẫn hồi hộp. Tấn Minh chia sẻ đây là một trong những đêm nhạc tâm huyết nhất trong vài năm trở lại đây của anh.

Ba giọng nam cao hàng đầu Việt Nam chăm chỉ tập luyện trước đêm diễn.

Tùng Dương tiết lộ kể từ khi lên chức bố, anh thấy cảm xúc thăng hoa hơn mỗi khi cất giọng. Mặc dù có cá tính trái ngược với Trọng Tấn và Tấn Minh nhưng giọng ca Con cò khẳng định không cảm thấy lo lắng hay sợ bị "chênh" so với hai "đàn anh". Ngược lại, nam ca sĩ rất phấn khích bởi sự kết hợp giữa một cá tính mạnh với hai giọng hát điềm đạm sẽ tạo nên những mạch cảm xúc đặc biệt, chưa từng có.

Ngoài phần hòa giọng, ba ca sĩ cũng có nhiều tiết mục đơn ca theo sở trường của mình nhưng tất cả đều được làm mới. Bên cạnh ba giọng ca "vàng" của âm nhạc Việt Nam, nữ ca sĩ Uyên Linh cũng sẽ góp mặt trong đêm nhạc này và mang đến những điều thú vị.

Thu Ngân