Tóc Tiên kết hợp cùng 'bạn trai tin đồn' ra mắt MV mới

Tóc Tiên vừa cho ra mắt MV mới Be your best version. Đây là sản phẩm nghệ thuật tiếp theo cô kết hợp cùng "bạn trai tin đồn" Hoàng Touliver. Nữ ca sĩ xinh đẹp cho biết đây là món quà cô muốn gửi đến khán giả nhân mùa lễ hội cuối năm.

Với sự đầu tư chỉn chu cả về âm nhạc lẫn hình ảnh, Be your best version của Tóc Tiên thu hút lượng lớn người trẻ yêu nhạc. MV còn có sự tham gia của Hữu Vi - chàng trai có gương mặt đẹp nhất Việt Nam theo bình chọn của diễn đàn sắc đẹp Missology. Hữu Vi hiện là một trong những gương mặt người mẫu nam "hot" tại Việt Nam. Anh từng đạt giải Á vương ba và giải phụ "Nam vương ảnh" của Mister Global.

Với Be your best version, Tóc Tiên hóa thân thành cô nhân viên văn phòng thỏa thích tỏa sáng chất riêng khi được hòa vào không gian tươi trẻ.

Trong sản phẩm âm nhạc mới, Tóc Tiên không theo đuổi phong cách gợi cảm, "nóng bỏng" ngay từ đầu. Giọng ca "Cô bé tóc xù" hóa thân thành một nhân viên văn phòng. Sau giờ tan sở, cô cùng bạn bè đến vui chơi tại Vuvuzela. Tại đây, cô chạm mặt với anh chàng điển trai Hữu Vi.

Để gây ấn tượng với chàng, cô bắt đầu trổ tài, bộc lộ cá tính, khoe "chất riêng" của mình trong từng động tác nhảy quyến rũ. Màn múa ghế (chair dance) của cô không chỉ khiến Hữu Vi mà tất cả mọi người đều bị cuốn hút và sau đó hòa chung vào không khí sôi động nơi đây. Ngoài Tóc Tiên, nhiều bạn trẻ cũng phá bỏ những rào cản và dám thể hiện bản thân. Đó có thể là một cô gái tự tin với khả năng chơi nhạc bằng ly hay một chàng trai gây xao xuyến bởi bài nhạc đầy ngẫu hứng bằng những chiếc chai.

MV "Be your best version" có sự góp mặt của chàng hotboy Hữu Vi.

Tóc Tiên cho biết "Be your best version" là một trong những MV dành cho giới trẻ nên cô rất đắn đo trong việc lựa chọn bối cảnh thực hiện. Nếu cô sử dụng những bối cảnh dựng lên trong trường quay thì sẽ không mang lại cảm giác gần gũi với các bạn trẻ. Còn nếu cô chọn quay tại các địa điểm ngoài trời thì sẽ khó đảm bảo được chất lượng do thời gian cũng khá gấp gáp. Sau nhiều lần đắn đo, nữ ca sĩ xinh đẹp quyết định chọn Vuvuzela là địa điểm quay bởi không khí nơi đây khiến cô và các bạn trẻ khác cảm thấy thoải mái, dễ dàng bộc lộ cá tính.

Trong "Be your best version", Tóc Tiên cuốn hút với màn múa ghế thuần thục.

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện đời thường, Tóc Tiên đã tạo nên một MV ngoài chất nhạc bắt tai và hình ảnh chỉn chu còn mang thông điệp khuyến khích giới trẻ vượt qua những rào cản, định kiến để tự tin thể hiện bản thân. Đây được coi là một thông điệp, lời nhắn nhủ cho giới trẻ Việt ngày nay khi họ từng ngày bị cuốn theo nhịp sống bộn bề, tấp nập mà quên đi cá tính của chính mình.

Thưởng thức MV "Be your best version":

Thu Ngân