Nhóm nhạc huyền thoại Boney M trở lại Việt Nam

Khán phòng thành vũ trường Disco trong đêm nhạc Boney M / Trưởng nhóm Boney M gửi lời chào khán giả Việt Nam

Boney M sẽ mang đến thành phố biển Nha Trang hơn 20 ca khúc "làm mưa, làm gió" một thời như Rivers of Babylon, Daddy Cool, Bahama Mama, Sunny... Dự kiến có khoảng 10.000 vé dành cho tín đồ âm nhạc.

Boney M là một trong những nhóm nhạc Disco huyền thoại, thành lập tại Đức vào năm 1976, được yêu thích ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ban đầu nhóm gồm Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maizie Williams và Bobby Farrell. Trải qua 43 năm hoạt động, nhóm nhiều lần thay đổi thành viên nhưng giọng ca chính - Liz Mitchell - vẫn gắn bó đến bây giờ.

"Sự có mặt của Boney M hứa hẹn bùng nổ và đánh dấu sự trở lại của trào lưu âm nhạc thập niên 1970, 1980. Qua đó giúp khán thính giả Việt Nam thế kỷ 21 hiểu hơn về thể loại disco vui nhộn từng xuất hiện trong khắp hang cùng ngõ hẻm và các vũ trường ở Sài Gòn xưa", đại diện ban tổ chức chia sẻ. Hai năm trước, nhóm từng đến Hà Nội biểu diễn.

Âm nhạc của Boney M tạo "cơn sốt" tại châu Âu trong nửa cuối thập niên 1970 và 1980.

Nhiều ca khúc của Boney M được thế hệ khán giả Việt 6x, 7x và 8x yêu mến như: Ma Baker, Gotta Go Home, Rasputin, Brown Girl in the Ring, Hooray! Hooray! It's a Holi-Holiday, Jingle Bells, Mary’s Boy Child, Petit Papa Noel... Với phong cách pha trộn giữa Disco và Calypso (thể loại nhạc của người gốc Phi ở Caribbean), nhóm có hàng chục ca khúc đứng thứ hạng cao tại các bảng xếp hạng châu Âu, nhờ giai điệu bắt tai, vui vẻ, khiến người nghe hưng phấn và muốn nhún nhảy theo.

* Ca khúc "Rivers of Babylon"

Ca khúc 'Rivers of Babylon' Đêm nhạc diễn ra tại Vinpearl Nha Trang, được đầu tư công phu về sân khấu, âm thanh, ánh sáng, tổ chức, ban nhạc, DJ... để đạt tầm vóc một liveshow âm nhạc quốc tế tầm cỡ. Vinpearl Nha Trang cũng là nơi tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, giải trí lớn như: Hoa hậu Trái đất 2010, Hoa hậu Hoàn vũ 2008, Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010...

* Nhạc phẩm "Daddy Cool"