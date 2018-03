Nhạc sĩ 'Bài không tên' tổ chức đêm nhạc riêng tại Sài Gòn

Kề từ ngày xa quê hương đến nay, nhạc sĩ Vũ Thành An cũng nhiều lần trở về nhưng ông về chỉ thăm gia đình cũng như tham gia những hoạt động thiện nguyện của quỹ từ thiện Teresa (Teresa Charities, Inc). Vì vậy, "Chuyện tình không tên" là đêm nhạc duy nhất ông tổ chức sau nhiều năm trở về quê hương.

Đêm nhạc sẽ diễn ra vào tối 18/8, tại Le Royal Saigon (khách sạn Majestic), số 1 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM. Đêm nhạc có không gian riêng tư, chỉ dành cho 50 khách. Các khách tham dự sẽ được thưởng thức mô hình ẩm thực Việt tiêu chuẩn 5 sao kết hợp âm nhạc.

Nhạc sĩ Vũ Thành An nổi tiếng với những ca khúc "Bài không tên".

Từ 18h đến 20h30, khách mời sẽ được thưởng thức ẩm thực Việt, nhạc sĩ ký tặng sách Chuyện tình không tên do chính mình viết, chụp hình kỷ niệm với người hâm mộ... Tập sách Chuyện tình không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An được viết dưới dạng 15 bức tình thư. Và 15 bức tình thư này sẽ được tác giả ký tặng đến 50 vị khách của Le Royal Saigon trong đêm nhạc sắp tới. Từ 20h30 phút, khách mời sẽ được sống trong không gian riêng tư chỉ với rượu, ánh nến cùng âm nhạc của Vũ Thành An do ca sĩ Quang Dũng, nhóm nhạc Năm dòng kẻ và chính nhạc sĩ thể hiện.

Với những người yêu mến Sài Gòn ngày cũ, yêu những bản tình ca... không gian Le Royal Saigon là một điểm đến hấp dẫn. Bởi "Chuyện tình không tên" không chỉ có âm nhạc Vũ Thành An mà còn ở phần dẫn chuyện duyên dáng của nhà văn Nguyễn Đông Thức trong vai trò MC của đêm nhạc. Nguyễn Đông Thức cũng là người chấp bút viết lời dẫn cho tập sách của nhạc sĩ Vũ Thành An.

Nhạc sĩ Vũ Thành An sinh tại Hải Hậu, Nam Định. Năm 1954 ông theo gia đình di cư vào miền Nam. Năm 1960, ông vào học trường trung học Nguyễn Trãi, có theo học nhạc sĩ Chung Quân cùng Ngô Thụy Miên, Đức Huy. Năm 1961 ông thi hỏng tú tài và về trường Hưng Đạo học tiếp đệ nhị. Năm 1963, Vũ Thành An thi đậu tú tài toàn phần.

Sau đó ông được linh mục Trần Đức Huynh, giám đốc trường Hưng Đạo cho dạy lớp đệ thất để có tiền học đại học. Cuối năm 1963, Vũ Thành An vào làm phóng viên ở Đài phát thanh Sài Gòn, ở đó ông gặp nhà thơ Nguyễn Đình Toàn. Năm 1965, ông viết Tình khúc thứ nhất, thơ Nguyễn Đình Toàn và nổi tiếng ngay từ ca khúc đầu tay đó. Những năm tiếp theo, ông viết nhiều Bài không tên khác. Năm 1967, Vũ Thành An nhập ngũ khóa 25 Sĩ quan dự bị Thủ Đức và 1969 ông lập gia đình. Năm 1991, Vũ Thành An rời Việt Nam và định cư tại Mỹ.

Nhạc tình Vũ Thành An là sự kết hợp của âm điệu nhẹ nhàng, lả lướt với lời hát như quyện vào tâm hồn người nghe. Từ cuối thập niên 60 tới đầu thập niên 70, một chuỗi sáng tác của Vũ Thành An qua các nhạc phẩm Tình khúc thứ nhất, Em đến thăm anh đêm ba mươi, các Bài không tên được giới yêu âm nhạc đón nhận và trở thành những bản "nhạc tình Vũ Thành An", một dấu ấn lãng mạn của thời nhạc Vàng.

Sáng tác của Vũ Thành An có khoảng 40 bài, được đánh số không theo thứ tự thời gian, trong đó một số bài mang tên khác. Một vài Bài không tên khác không đánh số như Bài không tên cuối cùng và Bài không tên cuối cùng tiếp nối…

Thu Ngân