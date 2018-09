Mỹ Tâm lần đầu tổ chức live concert tại Hàn Quốc

Mỹ Tâm xuống sân khấu bắt tay khán giả / Mỹ Tâm: 'Nhiều ca sĩ trẻ không am hiểu chuyên môn âm nhạc' / Mỹ Tâm làm giám khảo game show ca hát mới

Live concert do toàn bộ êkíp Hàn Quốc đảm nhiệm, trong đó nhà sản xuất âm nhạc Cho Sung Jin sẽ biên tập và giữ vai trò đồng đạo diễn cùng nữ ca sĩ. Cả hai từng hợp tác trong album Vol 8, ra mắt năm 2013.

Mỹ Tâm phải đáp ứng quy định về mức độ phủ sóng trong khu vực cũng như nguồn lực về tài chính để thực hiện được live concert tại sân vận động Jangchung. Ngoài chi phí thuê địa điểm, ca sĩ cần chi 6% trên tổng thu nhập từ lượng vé bán ra cho đơn vị quản lý sân vận động. Dự kiến chương trình thu hút 8.000 khán giả.

Mỹ Tâm tổ chức liveconcert tại Hàn Quốc Ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ vể live concert tại Hàn Quốc.

Mỹ Tâm dồn sức chuẩn bị cho hoạt động âm nhạc này trong nhiều tháng qua để đáp lại tình cảm của khán giả trong và ngoài nước dành cho album Tâm 9. Ngoài ra, ở chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc, giọng ca gốc Đà Nẵng sẽ xuất hiện trong lễ hội văn hóa và kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam vào ngày 2/9 tại Quảng trường Gwanghwamun. Ngày 9/9, cô là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất xuất hiện trong DMC festival do đài MBC tổ chức. Ngày 14/9, ca sĩ biểu diễn ở sự kiện của World bellydance tại Art center.

Vol.9 của Mỹ Tâm phát hành cuối năm 2017. CD gồm các ca khúc mang phong cách Pop Soul của bốn nhạc sĩ Đức Trí, Khắc Hưng, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh. Ca sĩ cho biết các sáng tác chứa những góc sâu thẳm, chín muồi nhất trong đời sống tình cảm của cô thời gian qua. Cô quay MV cho ba ca khúc trong album là Đừng hỏi em, Đâu chỉ riêng em, Người hãy quên em đi. Ca sĩ đã thực hiện đêm nhạc quảng bá album ở TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, thu hút hàng nghìn fan.

Sân vận động Jangchung - nơi sẽ diễn ra live concert đầu tiên của Mỹ Tâm ở Hàn Quốc.

Sau gần hai tháng phát hành, Tâm 9 đã bán hết 20.000 đĩa, lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard. Bảng xếp hạng "World Albums" dựa trên doanh số các album bán chạy trên thế giới (trừ nước Mỹ), số liệu do Nielsen Music cung cấp. Nhiều tên tuổi lớn của châu Á như BigBang, G-Dragon, EXO, Got 7, SNSD... từng đạt thành tích trên. Mỹ Tâm là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên vào danh sách này.

"Họa mi tóc nâu" gây ảnh hưởng trên thị trường âm nhạc quốc tế như giải: Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA) là giải thưởng âm nhạc hàng đầuÁ châu do Hàn Quốc tổ chức thường niên. Năm 2014, cô được trao giải "Asia's Music Legend" tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 ở Malaysia. Sự kiện này tôn vinh những thành tựu của các cá nhân, đoàn thể và quốc gia vượt trội ở châu Á. Năm 2015 cô chiến thắng hạng mục "Best selling artist of Asia" - Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất- ở giải Big Apple Music Awards.

Tâm Giao