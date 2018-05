Will Smith hát ca khúc của World Cup 2018

Các ca khúc cổ vũ World Cup 2018

Ngày 25/5, trang web của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận thông tin về ca khúc chính thức của giải đấu lớn nhất hành tinh. Live It Up do Diplo sản xuất, ca khúc có giai điệu rộn ràng, lời hát mang ý nghĩa gắn kết các dân tộc.

Will Smith hát ca khúc chính thức của World Cup 2018

"Every nation under the sun

Elevating their favourite song when we hit and run...

The whole world it's watching...

One life, live it up, cause we got one life

One life, live it up, cause you don't get it twice"

"Mọi quốc gia dưới ánh mặt trời

Hát vang ca khúc yêu thích khi chúng ta chạy và đá bóng...

Cả thế giới cùng dõi theo...

Hãy sống hết mình, bởi chúng ta chỉ có một cuộc đời này thôi

Hãy sống hết mình, bởi chúng ta chẳng thể sống thêm lần nào nữa"

Theo Billboard, Will Smith, Nicky Jam và nữ ca sĩ Albania - Era Istrefi sẽ biểu diễn trong đêm chung kết World Cup vào ngày 15/7 tại sân vận động Luzhniki (Nga). Will Smith chia sẻ vinh dự khi được tham gia sự kiện gắn kết mọi người từ khắp nơi trên thế giới.

Ca sĩ, diễn viên Will Smith.

FIFA World Cup 2018 - Giải vô địch bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Nga từ ngày 14/6 đến ngày 15/7 với 32 đội tham gia. Ngoài ca khúc chính thức, FIFA lựa chọn năm ca khúc khác để cổ vũ sự kiện gồm Colors của Jason Derulo, Let's Go của Icona Pop và Tiësto, Monkey Business của Margaret, All of the Pain của Shakira và Superstars của Pitbull. Trước đó, ca khúc chính thức của World Cup 2014 là We Are One (Ole Ola) do Jennifer Lopez thể hiện.

Will Smith sinh năm 1968 ở Mỹ, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, tài tử điện ảnh nổi tiếng của Mỹ. Nhiều năm nay, anh dành thời gian cho phim ảnh nhiều hơn ca nhạc. Ca sĩ mới thông báo quay trở lại phòng thu từ đầu tháng 5.

Hà Thu