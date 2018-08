Will Smith biểu diễn bế mạc World Cup 2018

'Wavin' Flag' - ca khúc World Cup thúc giục sự vươn lên và đoàn kết / Ca khúc cổ vũ World Cup của Croatia gây sốt

Trang Billboard mới đưa tin tài tử Will Smith sẽ đảm nhiệm vai trò khuấy động lễ bế mạc World Cup. Tiết mục của anh diễn ra trước trận đấu tranh cúp vàng giữa Pháp và Croatia. Thông tin chi tiết về màn biểu diễn chưa được tiết lộ.

* Ca khúc "Live It Up"

Live It UP - FIFA World Cup

Ca sĩ sẽ hát Live it Up, bài hát chính thức của giải đấu, cùng với ca sĩ người Mỹ Nicky Jam và ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Kosovo Era Istrefi. Live It Up được viết bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, do Diplo sản xuất, Will Smith, Nicky Jam, Era Isterefi thể hiện. Ca khúc không được người hâm mộ đánh giá cao. Tờ Independent cho rằng nhà tổ chức bị ám ảnh bởi quan niệm các bài hát World Cup ăn khách đều gồm phần tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha nhằm thu hút thị trường Mỹ Latin. Điều này trở nên vô lý khi sự kiện năm nay diễn ra ở Nga.

Các ca sĩ thể hiện cũng nhận phản hồi không tốt. Cây bút Roisin O'Connor mỉa mai việc FIFA lựa chọn Will Smith là người hát. Will Smith từng là rapper nổi tiếng. Tuy nhiên, những năm gần đây, anh được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên. Đoạn rap do Will Smith thể hiện bị nhận xét rời rạc.

Will Smith sinh năm 1968 ở Mỹ, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, tài tử điện ảnh nổi tiếng của Mỹ. Nhiều năm nay, anh dành thời gian cho phim ảnh nhiều hơn ca nhạc. Ca sĩ mới thông báo quay trở lại phòng thu từ đầu tháng 5.

Tuy nhiên, phía Nga hy vọng sự xuất hiện của Will Smith sẽ giúp lễ bế mạc diễn ra suôn sẻ, an toàn. Hiện FIFA vẫn chưa thông báo về nghệ sĩ khách mời, chi tiết các tiết mục trình diễn ở lễ mạc.

Trước đó, Robbie Williams - ca sĩ trình diễn tại khai mạc World Cup - gây tranh cãi khi giơ ngón tay thối trước hàng triệu khán giả. Khán giả Anh và nhiều nước nổi giận. Đại diện kênh Fox - nơi phát sóng trực tiếp sự kiện - gửi lời xin lỗi sau đó. Fox và kênh Telemundo của NBC Universal sở hữu quyền phát sóng World Cup - sự kiện do Nga đăng cai tổ chức lần đầu tiên. Robbie Williams sau đó giải thích anh giơ ngón tay để ra ám hiệu về thời gian.

Hà Thu