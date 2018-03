Westlife mê hoặc người hâm mộ Trung Quốc

Chuyến lưu diễn mang tên Westlife The Farewell Tour khởi động tại thành phố Bắc Kinh. Buổi diễn kéo dài trong một tiếng rưỡi. Để kỷ niệm 14 năm hoạt động trong làng nhạc, bốn chàng trai đến từ Ireland hát tặng người hâm mộ 14 ca khúc đình đám nhất của nhóm như My love, Season In the Sun, You raise me up...

Westlife sung sức trong buổi biểu diễn. Ảnh: 163.

Đây là lần thứ hai ban nhạc lừng danh đến biểu diễn tại Bắc Kinh sau lần đầu tiên hồi tháng 9/2011. Chỉ cách nhau 5 tháng, nhưng sức nóng của Westlife vẫn không hề giảm sút. Lượng khán giả đến xem hôm 22/2 thậm chí tăng 80% so với lần trước.

Mỗi khi một giai điệu quen thuộc ngân lên, khán giả có mặt tại sân khấu nhà thi đấu thành phố Bắc Kinh lại cùng nhau hát vang. Từng câu hát đều in sâu trong tâm trí của những người hâm mộ ban nhạc.

Các thành viên ban nhạc tận hưởng không khí náo nhiệt đến từ khán giả. Ảnh: 163.

Trước sự yêu mến nồng nhiệt của người hâm mộ Trung Quốc, bốn thành viên ban nhạc - Kian, Nicky, Shane và Mark - hát rất sung sức. Họ còn có màn giao lưu cùng khán giả trên sân khấu trong khi biểu diễn What makes a man.

Buổi diễn kết thúc trong giai điệu ngọt ngào của Uptown Girl. Điểm dừng chân tiếp theo của Westlife trên đất Trung Quốc là thành phố Thượng Hải vào 25/2.

Hạ Nhiên