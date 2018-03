Vũ Thảo My: 'Tôi bị stress vì luẩn quẩn trong âm nhạc'

Vũ Thảo My 'lột xác' sau bốn năm đoạt quán quân The Voice / Vũ Thảo My khóc khi được Phương Uyên khen ngợi

Chiều 5/7 tại TP HCM, Vũ Thảo My ra mắt MV Call you an angel. Đây là ca khúc nhạc sĩ Phương Uyên viết tặng học trò. Hơn một năm qua, quán quân The Voice 2013 im ắng trong làng nhạc vì không tìm được êkíp ăn ý.

* MV "Call you an angel"

Vũ Thảo My: 'Tôi stress khá nặng khi cứ luẩn quẩn trong âm nhạc'

Khi đoạt giải quán quân cuộc thi âm nhạc, Thảo My chỉ mới học xong lớp 10. Sau đó, cô phải hoàn thành việc học mới có thể tập trung cho công việc ca hát. Dù vậy, cô cũng tranh thủ ra vài single, MV để khán giả không quên giọng hát của mình. "Bố mẹ phải lấy tiền tiết kiệm để giúp tôi ra sản phẩm âm nhạc. Tôi áp lực lắm vì thấy bố mẹ cứ lo lắng cho mình trong khi bản thân chưa định hình được hướng phát triển", cô kể.

Nhạc sĩ Phương Uyên (trái) và Vũ Thảo My.

Vũ Thảo My hiện đã tốt nghiệp phổ thông trung học và muốn phát triển con đường ca hát chứ không học đại học. Bố mẹ cô ủng hộ quyết định của con gái. Để làm mới hình ảnh, quán quân The Voice quyết định giảm 10 kg, từ 55 xuống còn 45 kg. Cô mặc gợi cảm hơn để thể hiện sự trưởng thành. Ca sĩ đầu quân cho công ty âm nhạc của Phương Uyên. MV Call you an angel là sản phẩm đầu tiên khi cả hai hợp tác. Ca khúc Ballad mang đậm chất tự sự, được nhận xét phù hợp chất giọng nội lực của quán quân The Voice mùa thứ hai.

Tâm Giao