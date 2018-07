Vũ Thành An tư vấn ca sĩ Bình Định làm album

Vũ Thành An: 'Tôi từng mua váy cưới cho vợ với 10.000 đồng'

Tối 8/7, Kiều Lệ có mini show ra mắt đĩa nhạc Tình khúc Vũ Thành An - Một lần nào cho tôi gặp lại em. Trước đây, chị gặp nhạc sĩ Vũ Thành An khi ông tổ chức một đêm nhạc ở Quy Nhơn. Quý chất giọng của chị, Vũ Thành An khuyên Kiều Lệ làm album tuyển tập các bài hát của ông. Đĩa nhạc sau đó ra đời với sự tư vấn của nhạc sĩ 75 tuổi. Kiều Lệ sinh năm 1974, từng đoạt giải nhì Tiếng hát Truyền hình Bình Định, giải nhì Tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên tại Huế... vào thập niên 1990.

Vũ Thành An bên ca sĩ Kiều Lệ khi ông về nước cuối năm 2017.

Album bao gồm các nhạc phẩm: Anh đến thăm em đêm ba mươi, Bài không tên số hai, Bài không tên số bốn, Đời đá vàng... Khi đĩa nhạc hoàn thành, Kiều Lệ gửi album sang Mỹ để Vũ Thành An đánh giá. Nhạc sĩ viết thư bày tỏ sự xúc động khi nghe bản thu Một lần nào cho tôi gặp lại em. Ông cũng đánh giá ca sĩ hát bài Đêm say trọn vẹn dù ca khúc này ít người thể hiện. Ông thích cách ca sĩ hát chữ "ư" trong câu "Sẽ nâng niu đời nhau ư? Đớn đau anh/ Sẽ cho nhau đời nhau ư? Xót xa em" trong Bài không tên số bảy.

Lời chúc mừng do Vũ Thành An viết tay và gửi về nước nhờ em trai trao cho ca sĩ đàn em.

Trong đêm nhạc, ông Vũ Đức Hoan - em trai Vũ Thành An - thay mặt anh trai đến mừng nữ ca sĩ. Giọng ca khách mời là Lân Nhã, Hồ Trung Dũng, Trọng Bắc. Lân Nhã kể cách đây một năm, khi hát chung với Kiều Lệ trong một liveshow Vũ Thành An, Lân Nhã bị sốt cao, người nóng ran và ho liên tục, phải uống thuốc hạ sốt. Êkíp khuyên Lân Nhã không nên lên sân khấu, tuy nhiên anh vẫn lên hát vì khát khao được trình bày các ca khúc của nhạc sĩ gạo cội. Quý tấm lòng của Lân Nhã, Kiều Lệ mời anh tham gia minishow.

* Lân Nhã song ca Kiều Lệ trong đêm nhạc Lân Nhã song ca 'Anh còn nợ em'

Tam Kỳ