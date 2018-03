Vũ Thành An kể về người con gái 'yêu mình thật lòng nhất'

Vũ Thành An: 'Đời phù du nhưng tình yêu có thật'

CD mới của nhạc sĩ gốc Nam Định - Vũ Thành An 74 - Chuyện tình không tên có Bài không tên số 3 với hai phần lời. Nhạc sĩ Vũ Thành An kể trong số những người con gái đi qua đời ông, cô gái trong Bài không tên số 3 yêu ông nhiều và thật lòng nhất. Cô từng cùng Vũ Thành An viết lời cho bài hát này.

Tuấn Ngọc hát "Bài không tên số 3"

Năm 1967, khi ông đang ở Quân trường Thủ Đức, cô đến thăm và nói lời từ biệt trước khi sang Đức định cư. Cô gửi ông một bức thư chỉ vỏn vẹn hai từ: "Bảo trọng". Bức thư sau đó được Vũ Thành An giữ như một báu vật. Năm 1985, ông đến địa chỉ của người tình cũ thì được biết cô qua đời trong một tai nạn giao thông hai năm trước đó. Nhiều người bạn của Vũ Thành An ở Đức kể lại khi nghe ai đó nhắc về ông, cô chỉ quay mặt đi, không nói gì và khóc. "Những lúc khốn khó nhất trong cuộc sống, tôi chỉ nghĩ đến người tình này", nhạc sĩ 74 tuổi kể.

Trong CD mới, nhạc phẩm do ca sĩ Hoàng Quyên - Á quân Vietnam Idol 2012 - thể hiện với phần hòa âm của nhạc sĩ Minh Hoàng. Sau khi nghe qua bản thu của Hoàng Quyên, nhạc sĩ nhận xét giọng ca 25 tuổi trình bày cảm xúc, cách xử lý riêng nhưng vẫn giữ được "màu" nhạc xưa. Ở phần vuốt câu, cô hát rung chữ, giảm dần âm lượng và giữ được cột hơi.

Ca sĩ Hoàng Quyên.

Ông Vũ Đức Hoan, em trai nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ: "Nghe Hoàng Quyên, anh trai tôi thấy có chút gì đó gợi nhớ đến danh ca Thanh Lan. Ngày xưa, Thanh Lan hát nhạc Vũ Thành An và nổi tiếng khi tuổi đời cũng rất trẻ". Trước khi vào phòng thu, Hoàng Quyên đã đọc trích đoạn Tình thư thứ sáu - kể về mối tình lãng mạn của Bài không tên số 3 - trong sách Chuyện tình không tên của tác giả.

Quang Dũng thể hiện Đừng yêu tôi, Anh cám ơn em - hai bài hát vừa được cấp phép. Anh cũng trình bày Bài không tên cuối cùng với phần lời mới, cũ xen kẽ. Nhạc sĩ Vũ Thành An "hoàn toàn yên tâm" về Quang Dũng ở CD này bởi trước đó đã nghe anh hát trong DVD live show Tình khúc không tên và album Tình khúc thứ nhất.

Nhạc sĩ Vũ Thành An trong phòng thu.

Nhóm Năm Dòng Kẻ thể hiện các ca khúc Tình xưa gái Huế và Ngày mai rồi mình cũng già. Ngoài phần hát chung trong nhóm, giọng ca chính Lan Hương còn thể hiện đơn ca Bài không tên số 4. Ca sĩ chia sẻ cô thích nghe Bài không tên số 4 từ nhỏ, nhất là câu hát: "Đời con gái cũng cần dĩ vãng/ Mà em tôi chỉ còn tương lai".

Album còn có sự tham gia đặc biệt của nhạc sĩ Vũ Thành An. Ông thể hiện hai ca khúc mới Bước chân nở hoa và Cám ơn trời, cám ơn đời.

