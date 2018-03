Vòng Liveshow The Voice công khai tin nhắn bình chọn

Những màn diễn hay nhất vòng Đối đầu The Voice / Phương Uyên rút khỏi The Voice

Kể từ vòng Liveshow bắt đầu từ 23/9, khán giả sẽ tham gia tìm ra người hát hay bằng cách nhắn tin bình chọn. Để đảm bảo tính minh bạch cho kết quả bình chọn, Gapip - đơn vị cung cấp đầu số bình chọn - sẽ phối hợp với VTV, Cát Tiên Sa kiểm kê số lượng tin nhắn nhận được.

Ban tổ chức sẽ công bố phần trăm tỷ lệ bình chọn của các thí sinh. Sau khi đêm diễn kết thúc, các số liệu cụ thể về kết quả được đăng tải trên website chính thức của chương trình.

Kết quả vòng Liveshow có 50% do khán giả bình chọn. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Sẽ có 50% ca khúc Việt Nam được sử dụng trong vòng Liveshow. Đây là cách làm để xoa dịu dư luận về việc thí sinh hát quá nhiều ca khúc tiếng Anh ở chương trình.

Huấn luyện viên cùng các thí sinh thảo luận, bàn bạc để chọn ca khúc phù hợp cho vòng Liveshow sắp tới. Ca khúc không những phải đảm bảo tính hấp dẫn cho chất lượng tổng thể chương trình, mà còn cần bật lên cá tính âm nhạc của mỗi thí sinh, phù hợp với chất giọng mà họ đang sở hữu.

Tiếp thu ý kiến khán giả ở những vòng thi trước, ngoài việc thể hiện ca khúc nước ngoài trong chương trình, ban tổ chức và huấn luyện viên đã gợi ý, định hướng cho các thí sinh chọn các ca khúc Việt Nam cho vòng thi này. Trong đêm đầu tiên của vòng Liveshow, hơn 70% ca khúc được chọn để trình diễn là nhạc Việt Nam.

Các huấn luyện viên cũng mời cộng sự thân tín sắp xếp các buổi luyện thanh và xử lý ca khúc cho các thí sinh trong đội. Đội Hồ Ngọc Hà luyện tập cùng ca sĩ Thanh Bùi. Đội Thu Minh tìm đến nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là người đồng hành cùng các thí sinh đội Trần Lập. Đàm Vĩnh Hưng tìm đến thầy giáo cũ Hoài Nam để tư vấn.

Trước mỗi liveshow, bản thu demo bài dự thi của các thí sinh được gửi sang Tập đoàn truyền thông Talpa ở Hà Lan (đơn vị giữ bản quyền format The Voice) để các chuyên gia âm nhạc tại đây thẩm định và tư vấn, nhằm tối ưu hóa chất lượng các ca khúc trình diễn trong đêm thi.

Thí sinh Giọng hát Việt được đầu tư kỹ càng từ vũ đạo đến ngoại hình trong vòng Liveshow. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Ban tổ chức cũng đăng ký lớp học vũ đạo cho các thí sinh, bên cạnh những buổi tập giải phóng hình thể với vũ công Alexander Vachev (bạn nhảy của diễn viên Thanh Thúy trong chương trình Bước nhảy Hoàn vũ 2011). Mỗi đêm Liveshow sẽ được đầu tư cả về trang phục, vũ đoàn minh họa, cho đến những đạo cụ trên sân khấu nhằm hỗ trợ tối đa việc truyền tải cảm xúc đến người nghe, nâng cao hiệu quả cho từng tiết mục biểu diễn.

Vòng Liveshow có tổng cộng 12 đêm thi. Từ 7 thành viên của mỗi đội, cứ sau mỗi lượt đấu, 2 thí sinh sẽ bị loại. Ví dụ, ở đêm thi đầu tiên, 5 thí sinh được giữ lại gồm 2 người do khán giả bình chọn, 2 người do huấn luyện viên đánh giá cao và 1 người từ vòng đấu sing-off (trong 3 thành viên còn lại). Tương tự, các đội sẽ loại dần để đến liveshow cuối cùng, 4 thí sinh xuất sắc của mỗi đội sẽ thi đấu cùng nhau trên sân khấu. Quán quân của Giọng hát Việt sẽ do chính khán giả bình chọn trong đêm này.

Đêm thi Liveshow đầu tiên diễn ra tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP HCM, lúc 21h20 ngày 23/9, có sự tranh tài của 14 thí sinh đến từ đội của hai huấn luyện viên Thu Minh và Trần Lập.

