Việt Tú: 'Ca sĩ Despacito không hề yêu sách khi đến Việt Nam'

- Anh có những kỷ niệm nào khi làm việc với Luis Fonsi và Nicole Scherzinger gần đây?

- Nicole vui tính, điệu đà và rất chi tiết. Cô ấy không đồng ý để bất kỳ ai chạm tay vào thứ gì trong "lãnh thổ" của mình. Ngày đầu ra sân khấu, cô thậm chí còn yêu cầu thước để đo xem khu vực trung tâm đã được đánh dấu chuẩn chưa, rồi sau đó ngồi thụp xuống mặt sàn để tự di chuyển loa theo ý mình. Cô ấy nói đó là việc nghệ sĩ phải làm để nhớ và thuộc các đặc thù ở một điểm biểu diễn mới. Fonsi cũng cầu toàn như vậy. Mọi công đoạn anh ấy đều muốn tham gia vào. Sau đêm diễn, Nicole đã vui đùa đến sáng tại khu vực hồ bơi, còn Fonsi suýt lỡ chuyến bay do tán gẫu tại bờ biển với êkíp đến hơn 5 giờ sáng.

- Anh nói gì về nhiều yêu cầu của hai ca sĩ khi sang đây biểu diễn?

- Trước khi đến Việt Nam, Luis Fonsi gửi một danh sách về các đề nghị chỗ ở, thức ăn, phương tiện di chuyển... khoảng hơn 10 trang giấy. Anh có tiêu chuẩn về phòng ở khách sạn, hướng phòng, nội thất phải theo sở thích, chọn kỹ càng thảm phòng vì anh bị dị ứng với một số loại vật liệu, sợ lông thảm làm ảnh hưởng đến thanh quản. Nicole cũng yêu cầu thức ăn phải được nhập từ Mỹ.

* Luis Fonsi hát 'Despacito' ở Đà Nẵng

Bằng kinh nghiệm riêng, tôi cho rằng những yêu cầu của Fonsi hay Nicole là cực kỳ dễ chịu. Ngôi sao tầm thế giới nào cũng có quyền đòi hỏi hơn thế. Từ lâu, đó là chuyện bình thường trong nền công nghiệp giải trí thế giới. Có những sao còn đưa vào hợp đồng điều khoản mỗi điểm diễn cần tối đa có được bao nhiêu khán giả. Nếu không đủ số khán giả cam kết, họ có quyền hủy show mà không phải chịu bồi thường. Khi nào Luis Fonsi còn là "con gà đẻ trứng vàng" của nền công nghiệp giải trí, anh có thể thoải mái hưởng đủ đặc quyền của một siêu sao.

- Anh ấn tượng gì phong cách trình diễn của hai nghệ sĩ?

- Họ không phải là bậc thầy về kỹ thuật hát, nhưng có sức hút riêng. Nicole là một quả "bom sex". Fonsi rất Mỹ Latin, có gì đó hoang dại và cuốn hút. Họ đều là nghệ sĩ chuyên nghiệp đúng nghĩa của danh xưng này. Họ như mắt xích giúp cỗ máy được chạy trơn tru, nhịp nhàng. Nhìn ở góc độ quản trị hệ thống, thật sự thú vị khi được quan sát cách một ngôi sao trong nền công nghiệp giải trí và hệ thống xung quanh họ vận hành.

- Hai nghệ sĩ quốc tế nói gì sau đêm nhạc ở Việt Nam?

- Nicole cảm ơn êkíp về các điều kiện hạ tầng như âm thanh, hiệu ứng sân khấu, giúp cô ấy thăng hoa khi biểu diễn. Thay vì diễn xong về ngay, cô ấy đã quyết định đổi vé ở thêm vài ngày.

Chúng tôi hầu như không gặp khó khăn, rào cản nào trong quá trình làm việc với họ. Thành viên hai êkíp sử dụng tiếng Anh để trao đổi với nhau. Chúng tôi biết và đoán trước cả những thứ họ không yêu cầu nhưng sẽ cần trong điều kiện làm việc tại Việt Nam. Ví dụ: trước đêm diễn, toàn bộ máy tính chứa nhạc của phía Fonsi bị treo, card âm thanh hỏng do thời tiết quá nóng. Trên thực tế, họ không yêu cầu dự phòng các hạng mục này, nhưng ngay lập tức họ được hỗ trợ. Điều này làm họ rất ấn tượng.

- Theo anh, việc mời các nghệ sĩ quốc tế - nhất là nghệ sĩ Âu Mỹ - đến Việt Nam còn gặp những khó khăn gì?

- Việt Nam là thị trường nhỏ, vì vậy, chúng tôi hay phải ký hợp đồng thông qua những nhà thầu phụ với nhiều điều khoản bất lợi. Ngôn ngữ là một rào cản của chúng tôi vì thuật ngữ chuyên môn, kỹ thuật quá nhiều. Nếu soi không kỹ, chỉ cần bỏ lọt một điều khoản nào đó bất lợi, êkíp phía Việt Nam dễ trả giá. Một thị trường bé cũng đồng nghĩa với việc khán giả chỉ được thưởng thức mô hình sân khấu, hiệu ứng... nhỏ hơn nước ngoài rất nhiều. Đó là điều thiệt thòi cho người hâm mộ trong nước.

Luis Fonsi và Nicole Scherzinger đến Đà Nẵng biểu diễn vào ngày 6 và 7/7, trong một lễ hội âm nhạc tại một khu tổ hợp giải trí - du lịch. Hai đêm nhạc thu hút hàng chục nghìn khán giả, với nhiều ca sĩ Việt tham gia như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Isaac, Min, rapper Đen Vâu...

Luis Fonsi sinh năm 1978 ở Puerto Rico. Tháng 1/2017, anh nổi tiếng toàn cầu khi phát hành ca khúc Despacito, hợp tác với rapper Daddy Yankee. Ca khúc thống trị làng nhạc thế giới năm ngoái. Đến ngày 6/4, Despacito chạm mốc 5 tỷ lượt xem và trở thành video nhạc được xem nhiều nhất mọi thời. Ca khúc được nhiều nghệ sĩ quốc tế remix và hát lại.

Nicole Scherzinger là cựu thủ lĩnh nhóm nhạc The Pussycat Dolls. Cô tách ra solo trước khi nhóm tan rã vào năm 2010. Năm 2011, Nicole sản xuất album Killer love, phát hành tại Anh. Cô bán được 140.000 bản và vào bảng xếp hạng album bán chạy nhất ở Anh. Năm 2010, cô chiến thắng cuộc thi Dancing with the Stars mùa thứ 10. Năm 2011, Nicole làm huấn luyện viên The X-factor Anh. Năm 2015, cô chiến thắng mùa đầu tiên của chương trình I can do that.