Hội chợ băng đĩa do Phương Nam Phim và Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam (RIAV) phối hợp thực hiện. Ông Lê Lam Viên, đại diện Ban tổ chức, cho biết: "Thị trường băng đĩa vẫn còn nhiều phức tạp. Tình hình xâm phạm bản quyền, băng đĩa lậu còn khá nghiêm trọng. Việc tổ chức Hội chợ băng đĩa được coi là hình thức thu hút khách hàng đến với các sản phẩm băng đĩa chính gốc. Thông qua đó, ý thức cộng đồng về vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ cũng được nâng cao".

Lần đầu tiên, Việt Nam có hội chợ băng đĩa. Ảnh bìa 1 album của ca sĩ Mai Khôi.

Diễn ra tại Nhà triển lãm TP HCM (92 Lê Thánh Tôn, quận 1), Hội chợ là nơi cung cấp cái nhìn đa dạng cho người dùng về các sản phẩm băng đĩa nhạc trong và ngoài nước có bản quyền. Ngoài những sản phẩm băng đĩa mới nhất với giá ưu đãi (giảm giá đồng loạt 10%), nhiều CD, VCD cũ được bày bán lại, sau thời gian không còn xuất hiện trên thị trường với giá "rất mềm" (từ 5.000 đến 10.000 đồng). Đây là cách làm thỏa mãn nhu cầu sưu tập nhạc cho giới mộ điệu.

Dịp này, Phương Nam Phim sẽ giới thiệu các chương trình được mua bản quyền, nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam từ các hãng sản xuất âm nhạc, phim ảnh lớn nhất thế giới.

Phim về chuyện tình "Cối xay gió" (Moulin Rouge) sẽ có mặt ở VN dưới dạng DVD chất lượng cao. Ảnh: imdb.

Lần đầu tiên, thị trường Việt Nam chào đón loạt DVD phim chất lượng cao (có phụ đề tiếng Việt) của hãng Warner Bros và 20th Century Fox. Một số phim nổi tiếng được giới thiệu như: I am legend, Jumper, Alvin and the Chipmunks, Music and Lyrics, The X-Files, Moulin Rouge, Hitman, What happens in Vegas... Nhiều chương trình giải trí, ca múa nhạc, học Anh ngữ và video trò chơi dành cho trẻ em, nhập khẩu từ Singapore, cũng có mặt để phục vụ đối tượng thiếu nhi trong dịp hè.

Suốt thời gian diễn ra hội chợ, Ban tổ chức có nhiều buổi hội thảo giữa các nhà sản xuất âm nhạc, nghệ sĩ và khách hàng để tìm được tiếng nói chung giữa bên cung và cầu, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc Việt. Các ca sĩ cũng có mặt tại các gian hàng để quảng bá cho sản phẩm của mình, giao lưu, ký tên và chụp ảnh cùng người hâm mộ.

