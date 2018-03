Video ca khúc 'chửi xéo' của Taylor Swift phá kỷ lục người xem

Taylor Swift ám chỉ Kanye West trong ca khúc mới / Taylor Swift có album mới sau ba năm

Sau khi tung ra single Look What You Made Me Do, nằm trong album mới Reputation, hôm 24/8, Taylor Swift nhận phản ứng trái chiều từ người hâm mộ. Ca khúc cũng gây chú ý khi có nhiều ca từ ngầm ám chỉ Kanye West - người có mối thù với Taylor nhiều năm.

* Video kèm lời ca khúc của Taylor Swift

'Look What You Made Me Do' - Taylor Swift

Đại diện công ty của Taylor Swift tiết lộ với E! News, video kèm lời nhạc của ca khúc này phá kỷ lục trên Youtube khi có 19 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ phát hành. Đến cuối ngày 27/8, lượng lượt xem đã tăng lên 37 triệu. Look What You Made Me Do cũng đạt 184.000 lượt tải về, đứng đầu kênh bán nhạc iTunes, theo số liệu của Variety.

Ngày 27/8 (giờ địa phương), MV Look What You Made Me Do được ra mắt ở MTV Video Music Awards. Taylor Swift hóa thân thành nhiều phiên bản, trong đó có hình ảnh cô trở thành xác sống, đội mồ sống dậy, ngụ ý về sự lột xác của cô.

Trong MV, Taylor nhạo báng hàng loạt đối thủ và tình cũ như Katy Perry, vợ chồng Kanye West, Tom Hiddleston, Calvin Harris.

Đoạn đầu video, khi Taylor Swift đội mồ sống dậy, ngôi mộ bên trái cô ghi tấm bia "Nils Sjoberg", bút danh khi Taylor sáng tác ca khúc This Is What You Came For cùng Calvin Harris - người yêu cũ của cô. Taylor Swift từng bị Calvin Harris chỉ trích trên mạng xã hội khi tranh cãi về chuyện ai là người sáng tác bài hát.

Dòng chữ "I ❤ T.S." trên áo các vũ công gợi nhớ Tom Hiddleston khi diễn viên này từng mặc chiếc áo tương tự đi chơi cùng Taylor Swift. Họ chia tay tháng 9 năm ngoái, sau ba tháng hẹn hò.

* MV "Look What You Made Me Do"

MV 'Look What You Made Me Do'

Nhiều người nhận xét MV có nhiều hình ảnh giống album Lemonade của Beyonce. Ngày 26/8, Joseph Kahn - giám đốc hình ảnh của MV - chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi đã làm việc với Beyonce một vài lần. Cô ấy là một người tuyệt vời. Video Look What You Made Me Do không liên quan gì tới Beyonce cả. Gửi tình yêu và sự kính trọng tới Bey".

Minh Anh