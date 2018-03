Vé show diễn của Gaga ở Hong Kong tăng 8 lần

Tại Hong Kong, buổi diễn The Born This Way Ball starring Lady Gaga đang rơi vào tình trạng cháy vé. Đến 23/2, hơn 6.000 vé đã bán hết.

Nhân cơ hội này, nhiều tay phe rao bán với giá cắt cổ. Giá gốc 480 HKD (khoảng 1,3 triệu đồng) nay tăng lên mức 3.840 HKD (10,2 triệu đồng). Thậm chí, có những loại vé tăng lên giá 5.000 HKD (13,3 triệu đồng).

Ca sĩ Lady Gaga. Ảnh: Sina.

Để tạo điều kiện cho người hâm mộ được gặp mặt thần tượng, ban tổ chức quyết định tổ chức thêm một đêm diễn vào ngày 3/5. Vé của đêm thứ hai sẽ được bán ra vào 27/2. Nhưng từ 25/2, nhiều fan đã bất chấp mưa gió xếp hàng ngoài địa điểm bán vé.

Tình trạng "khát vé" cũng xảy ra ở Nhật Bản - điểm dừng chân tiếp theo của Lady Gaga. Nữ ca sĩ quái chiêu sẽ biểu diễn tại sân vận động Super Arena ở Saitama vào ngày 10/5. Ban tổ chức bắt đầu bán vé từ 11/3. Giá vé chợ đen cũng bị đẩy cao gấp 10 lần, lên đến 250.000 JPY (13 triệu đồng) so với giá gốc 25.000 JPY.

Các fan Hong Kong xếp hàng chờ mua vé. Ảnh: Sina.

Lady Gaga còn hâm nóng cả thị trường New Zealand và Australia khi tất cả vé của buổi biểu diễn vào tháng 6 của cô cũng sớm được bán hết.

Hôm 8/2, Lady Gaga công bố lịch trình tour diễn The Born This Way Ball starring Lady Gaga. Chuyến lưu diễn gồm 110 suất vòng quanh thế giới trong hai năm 2012 và 2013. Các chương trình trước mắt lần lượt tổ chức tại Hàn Quốc, Hong Kong, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Australia…

Hạ Nhiên