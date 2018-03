Uyên Linh và các ca khúc cho ngày mưa

Văn Mai Hương bất ngờ vì 'đánh bại' Uyên Linh / Uyên Linh làm đại sứ 'Xây nhà bán trú cho em'

Uyên Linh tái ngộ khán giả phòng trà We vào tối 2/8. Đêm này, nữ ca sĩ chọn những ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi khác để trình diễn với lý giải, đây cũng là cách làm mới bản thân với những ai hâm mộ Uyên Linh.

Ca sĩ Uyên Linh.

"Sài Gòn đang đón những ngày mưa gió và list nhạc tôi nghe luôn lặp lại list nhạc quen thuộc. Trong lần hát này, tôi mạnh dạn đưa vào danh sách để hát và chia sẻ với khán giả sở thích của mình", nữ ca sĩ nói.

Hai sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh là Ngày không tên và Chưa bao giờ được yêu mến qua giọng hát Thu Phương sẽ là điều thú vị mà khán giả có được khi nghe Uyên Linh hát lại. Nữ ca sĩ cũng thử thách với ca khúc khó Cầu vồng đêm mưa của nhạc sĩ Đỗ Bảo vốn được ấn định với tiếng hát Hà Trần.

Uyên Linh cũng hát Những lời buồn (Đức Trí), Yêu dấu tan theo (Trịnh Công Sơn) và ca khúc Welcome to Burlesque, bản nhạc nổi tiếng trích từ bộ phim nhạc kịch Burlesque do nữ ca sĩ Cher thực hiện. Chương trình cũng không thể thiếu các ca khúc hit của cô như: Người hát tình ca, Chờ người nơi ấy...

Bên cạnh đó, Uyên Linh cũng sẽ lần đầu tiên giới thiệu một sáng tác mới của Dũng Đà Lạt dành cho giọng hát của cô mang tên Tình lại đến.

Trung Sơn