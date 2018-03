Uyên Linh áp lực khi song ca với Trọng Tấn

'Portrait' - khúc tình ca buồn thương nhưng mạnh mẽ của Uyên Linh

Chiều 5/12, Uyên Linh dự họp báo giới thiệu hòa nhạc Imagine, thuộc chuỗi chương trình In the Spotlight. Quán quân Vietnam Idol 2010 tâm sự cô được nhạc sĩ Hồng Kiên - giám đốc âm nhạc của chương trình - giao nhiệm vụ song ca với Trọng Tấn.

"Tôi từng hát với cô Khánh Ly, chú Tuấn Ngọc hay nhiều đàn anh, đàn chị như Thanh Lam, Hồng Nhung, Tấn Minh, Tùng Dương… Thế nhưng không ai khiến tôi cảm thấy áp lực như anh Trọng Tấn", Uyên Linh nói.

Trọng Tấn (trái) và Uyên Linh tại buổi họp báo.

Theo nữ ca sĩ, Trọng Tấn gắn với nhạc cách mạng, trong khi cô theo đuổi dòng nhạc nhẹ. Cô sợ giọng hát hai người có độ "vênh". "Nghe cái tên Trọng Tấn đã thấy giọng ca có sức nặng. Còn tôi chỉ là Uyên Linh nhỏ bé với giọng hát mỏng manh. Hai người có sự đối lập khá lớn. Tuy nhiên, chính sự khác biệt ấy mang đến cho tôi nhiều cảm xúc", Uyên Linh hài hước tâm sự.

Trọng Tấn cho biết gần đây, anh thử sức với nhiều dòng nhạc mới vì muốn mở rộng đối tượng khán giả. Nam ca sĩ sẽ hòa giọng cùng Uyên Linh trong bản mash up Silent night - Này em có nhớ.

Ngoài Trọng Tấn, Uyên Linh, concert Imagine có sự tham gia của Tấn Minh, Tùng Dương.

Đêm hòa nhạc giáng sinh Imagine diễn ra vào ngày 24/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

* Uyên Linh hát trong "In the Spotlight" 2014

In the Spotlight là chuỗi chương trình ca nhạc được thực hiện dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Hồng Kiên, ra mắt lần đầu năm 2012. Chương trình diễn ra với nhiều chủ đề khác nhau, nổi bật là liveshow của Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Tấn Minh, Uyên Linh... In the Spotlight được nhiều chuyên gia, khán giả đánh giá là sự kiện âm nhạc chất lượng cao tại Hà Nội.

