Tuấn Hưng gọi liveshow ở phố đi bộ Hà Nội là 'khoảnh khắc điên rồ'

Tuấn Hưng khóc khi hàng nghìn khán giả đội mưa nghe anh hát

Đêm nhạc Cảm ơn diễn ra ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối 26/10. Liveshow gây chú ý với giới truyền thông, khán giả. Nhiều người tò mò Tuấn Hưng trở lại như thế nào sau sự cố bị hủy show vào phút chót vào ngày 5/10, kiệt sức nhập viện và gặp tai nạn khiến siêu xe tiền tỷ nát bét phần đầu.

* Tuấn Hưng khóc khi hàng nghìn khán giả đội mưa nghe anh hát

Từ 18h30, các con phố xung quanh quảng trường chật kín người. Những người có vé được sắp xếp vào khu vực có ghế ngồi ở trước sân khấu. Hàng nghìn khán giả còn lại chen chân phía ngoài hàng rào. Các quán cà phê trên cao ở khu vực gần quảng trường nhanh chóng hết chỗ.

"Đây là một khoảnh khắc điên rồ. Tôi đã được vực dậy từ vực thẳm. Từ 1.300 khán giả ở Nhà thi đấu Quần Ngựa, tôi được hát cho vài nghìn người", Tuấn Hưng nói. Sau Mỹ Tâm, Tuấn Hưng là ca sĩ thứ hai tổ chức liveshow ở địa điểm công cộng lớn của thủ đô.

Tuấn Hưng từng chia sẻ anh học được mẹo hát với hai micro khi đi lưu diễn ở nước ngoài. Việc cầm hai micro, kết hợp với máy bè nhạc mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn.

Hơn 20h, Tuấn Hưng xuất hiện. Chọn trình diễn bài Ngựa hoang ở đầu chương trình, ca sĩ thể hiện tính cách ngang tàng và hình ảnh tràn đầy năng lượng. Anh mặc cây trắng, làm nổi bật những hình xăm họa tiết trên ngực và hai cánh tay. Ca sĩ cầm hai chiếc micro như thường lệ. Trong tiết tấu sôi động của ca khúc phối theo phong cách Rock, Tuấn Hưng khoe chất giọng mạnh mẽ.

Liveshow 'Cảm ơn' - 'khoảnh khắc điên rồ' của Tuấn Hưng ở phố đi bộ Hà Nội Tuấn Hưng hát, nhảy "Chỉ còn một đêm cuối".

Sân khấu ngoài trời mang đến không gian phóng khoáng cho Tuấn Hưng hát hết sức với những bản remix sôi động. Chất "điên" - như anh tự nhận - được thể hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối liveshow. Anh hò reo, lôi kéo khán giả, nhảy cùng vũ đoàn, tự tay chơi chiêng, dùng máy xịt khói... để khiến người xem cùng hòa vào chương trình.

Ca sĩ dốc sức qua nhiều ca khúc như Đam mê, Đốt chút lá khô, Độc thoại... Các bản tình ca nổi tiếng như Nắm lấy tay anh, Anh nhớ em, Tìm lại bầu trời... khắc khoải ở phần đầu và bùng nổ ở phần sau. Màu sắc âm nhạc của chương trình thay đổi từ Rock đến Dance, Disco, Ballad, giúp chương trình không bị đơn điệu.

Ban nhạc Màu nước đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Tuấn Hưng hoàn thành các tiết mục. Họ chơi tiết tấu nhạc mạnh, tạo sự phấn khích nhưng không làm mờ giọng hát ca sĩ. Màu Nước là ban nhạc riêng của Tuấn Hưng, được anh thành lập từ năm 2015. Nhờ ban nhạc, các tiết mục live của Tuấn Hưng ổn định và chuyên nghiệp hơn. Anh và nhóm chuẩn bị nhiều bản phối khác nhau cho mỗi ca khúc để phù hợp với mỗi chương trình. Vì thế, trong hai tuần, Tuấn Hưng không mất nhiều thời gian tập luyện khi đổi địa điểm tổ chức liveshow.

Ngoài những phút "quậy" trên sân khấu, Tuấn Hưng thể hiện sự điềm tĩnh, chín chắn của giọng ca đã qua ngưỡng của sự trưởng thành. Anh luôn chủ động giao lưu với khán giả, yêu cầu họ hát với mình để khuấy động không khí. Khi đang trình diễn máu lửa, anh yêu cầu ban nhạc dừng lại, nhẹ nhàng nhắc nhở vài khán giả đang xô xát vì tranh chỗ đứng. Khi MC gợi lại những trải nghiệm buồn về sự cố hủy show, vụ tai nạn, anh khéo léo né tránh, lèo lái câu chuyện, hướng khán giả tập trung vào đêm diễn.

Tuấn Hưng cũng nhiều lần rơi nước mắt khi nghĩ đến gia đình và những người bạn. Anh khóc lúc hát tặng mẹ ca khúc Mẹ yêu, rớm nước mắt khi song ca cùng Tú Dưa bài Tình bạn. "Tôi là người sống hoang dã. Tôi có được ngày hôm nay không phải vì tôi giỏi mà vì tôi may mắn có gia đình và những người bạn ở bên. Tôi thành công không phải vì tôi hát hay mà vì tôi hát từ trái tim. Mọi giá trị bền vững đều tồn tại nhờ tình yêu", Tuấn Hưng chia sẻ. Anh vài lần quỳ gối trên sân khấu, xúc động nghẹn ngào.

Tuấn Hưng nhiều lần khóc trong đêm nhạc.

Sự nhiệt thành của khán giả cũng góp phần vào thành công của đêm diễn. Họ hào hứng hát theo Tuấn Hưng các ca khúc quen thuộc, bật đèn flash điện thoại cổ vũ nam ca sĩ. Đến 21h30, sau khi chương trình đi được hơn một nửa, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Khán giả không đứng lên bỏ về mà tìm áo mưa, vật che chắn để thưởng thức tiếp đêm nhạc. Sự ủng hộ của người xem càng khiến Tuấn Hưng "sung" hơn. Giữa trời mưa, anh vẫn hát, nhảy cuồng nhiệt. Đôi lúc, giọng nam ca sĩ khản đặc, lạc đi. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến tổng thể tiết mục và buổi trình diễn.

Với mục đích tập trung vào hình ảnh của chủ nhân đêm nhạc, chương trình được dàn dựng theo cách mỗi khách mời chỉ song ca với Tuấn Hưng một tiết mục. Anh dịu dàng khi hát Dẫu có lỗi lầm với Mỹ Dung, thiết tha khi hát Mẹ yêu với Tú Dưa và tràn trề hứng khởi với tiết mục Đam mê, kết hợp với Oplus.

Vài nghìn khán giả xem liveshow Tuấn Hưng.

Chương trình kết thúc lúc 22h40, với bản remix ca khúc Nắm lấy tay anh. Hàng nghìn khán giả đứng yên tại chỗ, yêu cầu Tuấn Hưng hát thêm. Anh chiều lòng mọi người với màn trình diễn ca khúc That's Why You Go Away của Michael Learns To Rock. Sau đó, ca sĩ nghẹn ngào nhớ về thời điểm 18 năm trước. khi anh giấu bố mẹ vào Sài Gòn lập nghiệp. Anh thể hiện Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang như lời tạm biệt, khép lại show.

Trong gần ba tiếng đồng hồ, liveshow Cảm ơn đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ sôi động, cuồng nhiệt đến lãng mạn, sâu lắng. Tuấn Hưng giữ phong độ xuyên suốt chương trình và dẫn dắt cảm xúc người xem. Sau nhiều biến cố, anh hy vọng vừa giữ được phong thái "điên rồ" trong âm nhạc cũng như thể hiện được sự tình cảm, điềm đạm và chín chắn.

Hà Thu

Ảnh: Giang Huy