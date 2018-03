Trưởng nhóm OPlus hát tặng vợ khi vắng nhà dịp 8/3

Nhóm OPlus hát 'Con bướm xuân' theo phong cách Funk / Nhóm OPlus cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam với ca khúc mới

Nhóm OPlus có công việc ở xa nên Quang Minh không thể ở nhà để chúc vợ ngày Quốc tế Phụ nữ. Anh quyết định ghi âm ca khúc All Of Me ngay trước ngày đi để làm món quà. "Tôi thường xuyên phải xa nhà. Trong những dịp lễ Tết, kỷ niệm tôi cũng phải để vợ con ở một mình", anh tâm sự.

* Trưởng nhóm OPlus hát "All Of Me"

Trưởng nhóm OPlus hát "All Of Me" Vợ của Nguyễn Quang Minh là Quỳnh Trang, sinh năm 1988, bằng tuổi anh. Cô là giảng viên đại học, từng đoạt danh hiệu á khôi cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2009. Hai người quen nhau hồi tháng 10/2010. Họ yêu nhau sau nửa năm hẹn hò. Quang Minh, Quỳnh Trang kết hôn vào năm 2012 và có hai con.

Quang Minh tâm sự: "Nhiều lần, vợ nói nếu khi quen biết tôi trở thành ca sĩ sẽ chẳng thèm lấy. Tôi biết đó chỉ là lời trách yêu thôi. Tôi hiểu rằng cô ấy hy sinh rất nhiều để tôi được theo đuổi đam mê. Tôi luôn muốn làm mọi điều mình có thể để bù đắp cho cô ấy". Hiện tại, vợ chồng Quang Minh hài lòng với cuộc sống đang có.

Vợ chồng trưởng nhóm OPlus - Nguyễn Quang Minh và Quỳnh Trang.

OPlus ban đầu có ba thành viên gồm Quang Minh và anh em Tùng Lâm, Tùng Linh. Năm 2010, nhóm tìm được mảnh ghép còn lại là Đức Tùng, bạn thân của họ từ các chương trình dành cho sinh viên tại Hà Nội. OPlus hoạt động mạnh trong khoảng thời gian hai năm sau khi thành lập. Ban nhạc chủ yếu hát các ca khúc nước ngoài. Nhóm hợp tác với Rhapsody Philharmonic - dàn nhạc trẻ tuổi nhất Việt Nam - trong nhiều chương trình. Năm 2014, họ đoạt giải á quân X-Factor 2014.

Đức Trí