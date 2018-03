Trần Mạnh Tuấn cùng con gái 9 tuổi thổi khúc dân ca

Trần Mạnh Tuấn khoe sưu tập kèn trước liveshow

Liveshow Trần Mạnh Tuấn diễn ra tối 7/9 tại TP HCM. Chương trình đặc biệt dành cho nam nghệ sĩ chơi kèn thu hút một lượng khán giả nhất định dù đêm nhạc của anh trùng với Chung kết Giọng hát Việt nhí. Nam nghệ sĩ đã sống trọn mình trong tiếng kèn cùng người thân, bạn bè và khán giả.

Trần Mạnh Tuấn cùng con gái thổi kèn. Ảnh: Thế Danh.

Chương trình không có nhiều kỹ xảo dàn dựng mà chủ yếu đưa khán giả vào một không gian nhạc đầy chất tự sự của người nghệ sĩ coi kèn là nửa sinh mạng của mình. Tiết mục Hạ trắng, Về quê mở màn cho chương trình. Đây là hai bản hòa tấu nổi tiếng gắn liền với Trần Mạnh Tuấn, được nhiều người yêu thích.

Điểm bất ngờ của chương trình là sự xuất hiện của con gái anh - An Phúc. Cô bé chín tuổi có khuôn mặt giống hệt cha và tài năng âm nhạc bẩm sinh. An Phúc cùng cha mình hòa vào giai điệu dân ca Bèo dạt mây trôi. Những âm thanh trầm bổng phát ra từ tiếng kèn của An Phúc khiến khán giả bất ngờ bởi cô bé chỉ học thổi cách đây hai tháng. An Phúc chia sẻ, bé rất vui khi được biểu diễn cùng cha. Bé tự hào vì có một người cha tài năng và không quên cảm ơn đấng sinh thành đã dạy em thổi kèn.

Sự góp mặt của vợ và hai đứa con là động lực khiến Trần Mạnh Tuấn thăng hoa trên sân khấu. Anh thổi Bướm mơ, Trăng non, Ru rừng bằng tất cả nội lực của mình. Sức khỏe của anh không được tốt vì hai quả thận bị hỏng. Anh luôn phải uống thuốc. Tiếng kèn đã tái sinh cuộc đời anh. Nam nhạc sĩ dành lời cảm ơn đến vợ anh - Hạnh Linh - trên sân khấu. Cô đã cùng anh vượt qua bao sóng gió, chăm sóc gia đình và giúp anh được thăng hoa trong âm nhạc. Ngồi phía dưới sân khấu, chị không kìm được nước mắt: "Tôi đã tham gia rất nhiều chương trình của anh Tuấn nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm ơn khán giả đã ủng hộ chồng tôi trong bao năm qua, để tiếng kèn anh ấy được bay bổng trong cuộc đời".

Vợ và hai đứa con của nam nghệ sĩ. Ảnh: Thế Danh.

Tiết mục song ca của “Nữ hoàng nhạc Jazz” Tuyết Loan và Tùng Dương là nét thú vị chấm phá trong chương trình. Họ thể hiện ca khúc They can’t take that away from me đầy sôi động được Saigon bigband chơi nhạc dưới sự chỉ đạo của chính Trần Mạnh Tuấn. “Ngoài là đồng nghiệp, tôi và Trần Mạnh Tuấn còn là tình chị em khăng khít. Trong lòng tôi lúc nào cũng thán phục Trần Mạnh Tuấn bởi vì khó mà kiếm được một người có niềm đam mê âm nhạc nóng bỏng như chàng trai này". Tùng Dương cũng phấn khích "cháy" hết mình cùng tiền bối. Theo anh, nhờ có đêm nhạc này mà anh được hát jazz một cách sung sướng đến vậy. Anh theo đuổi nhiều dòng nhạc nhưng luôn chọn jazz làm nền tảng để phát triển.

Thanh Lam giúp cho sáng tác của Trần Mạnh Tuấn đi vào lòng khán giả. Cả hai hòa mình trong ca khúc Ru rừng. Đây là bài hát mà nam nghệ sĩ sáng tác dành riêng cho chất giọng của nữ ca sĩ. Cùng sự phóng khoáng của cô, tiết mục này nhận được sự tán thưởng của khán giả. Diva làng nhạc nhẹ còn có màn song ca với Tùng Dương bài Ôi quê tôi theo một bản phối hoàn toàn mới của Trần Mạnh Tuấn.

Tuyết Loan và Tùng Dương. Ảnh: Thế Danh.

Đêm nhạc còn có màn trình diễn thời trang áo dài Xuân Hè của nhà thiết kế Võ Việt Chung dưới tiếng kèn của chủ nhân đêm nhạc.

Tâm Giao