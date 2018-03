Toni Braxton đính hôn với rapper

Long as I Live là single nằm trong album thứ tám của Toni Braxton - Sex & Cigarettes. Đĩa đơn phát hành ngày 9/2, MV trình làng hôm 23/3. Long as I Live mang âm hưởng R&B, nói về tâm trạng của một cô gái khi bị người yêu phản bội. Lời bài hát có đoạn:

"Everybody's talking about you and her together

How could you do that to me?

And everybody's talking about all the wonderful things you do with her

Like you used to with me..."

"Tất cả mọi người đều nói về chuyện giữa anh và cô ấy

Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy

Và tất cả mọi người bàn tán về những điều tuyệt vời anh làm cho cô ấy

Như từng làm với em..."

Toni Braxton hát về tâm trạng bị phản bội khi yêu

Trang Billboard đánh giá Long As I Live gợi nhớ phong cách âm nhạc của Toni Braxton trong thập niên 1990. Cô khoe được chất giọng dày, khỏe và thể hiện nhiều đoạn luyến láy đặc trưng. Toni Braxton vẫn giữ được vóc dáng cân đối. Ở một số phân đoạn, cô nhảy múa điêu luyện cùng dàn vũ công.

Ca sĩ Toni Braxton.

Toni Braxton sinh năm 1967. Thập niên 1990, cô được truyền thông ca tụng là "Nữ hoàng R&B". Trong suốt sự nghiệp của mình, Braxton đã bán được hơn 67 triệu đĩa. Cô giành được bảy giải Grammy, chín giải thưởng âm nhạc Billboard, bảy giải thưởng Âm nhạc Mỹ cùng nhiều giải thưởng khác. Bản hit nổi tiếng nhất của cô là Unbreak My Heart. Dù thu được nhiều thành công, Toni Braxton từng hai lần phá sản. Cô chia sẻ mình là người không biết cách quản lý tài chính. Năm 2016, nữ ca sĩ phải nhập viện chữa bệnh Lupus.

Hà Thu