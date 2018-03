Dàn mỹ nam Wanna One đến Việt Nam dự lễ trao giải MAMA

Tối 25/11, lễ trao giải MAMA diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM. Nữ ca sĩ Tóc Tiên được xướng tên cho giải "Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á". Khi nhận giải, cô phát biểu bằng tiếng Anh cảm ơn ban tổ chức, êkíp và khán giả.

Ban tổ chức đánh giá Tóc Tiên là ca sĩ hoạt động hiểu quả trong năm với liên tiếp các sản phẩm thu hút khán giả. Cùng đề cử với cô trong hạng mục này có Sơn Tùng M-TP, Đông Nhi, Soobin Hoàng Sơn, Chi Dân.

Ca sĩ Tóc Tiên khoe cúp MAMA.

Sơn Tùng M-TP được trao giải "Nghệ sĩ Việt Nam đột phá". Nam ca sĩ vắng mặt tại sự kiện và chỉ phát biểu qua video.

Giải thưởng lớn nhất của đêm là "Nghệ sĩ được yêu thích toàn cầu" do Thu Minh công bố. Giải thuộc về nhóm nhạc Hàn Quốc Seventeen. Nhóm gồm 13 thành viên được thành lập từ năm 2015. Năm 2016, tour diễn vòng quanh châu Á của nhóm "cháy vé".

Nhóm nhạc Seventeen giành giải "Nghệ sĩ được yêu thích toàn cầu".

Một số tên tuổi khác được vinh danh là Agnez Mo (Nghệ sĩ Indonesia xuất sắc châu Á), Lula (Nghệ sĩ Thái Lan xuất sắc châu Á), Wanna One (Nghệ sĩ tiềm năng)...

Lễ trao giải MAMA 2017 diễn ra ngắn gọn trong hai giờ. Nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế như Tóc Tiên, Wanna One, Seventeen, Thu Minh, Đức Phúc, Hòa Minzy, Kim Samuel... biểu diễn các tiết mục sôi động tại sự kiện. Âm thanh, ánh sáng được chuẩn bị kỹ, giúp các màn biểu diễn thêm cuốn hút.

* Tóc Tiên hát "Em không là duy nhất"

Lễ trao giải MAMA - Tóc Tiên

* Kim Samuel hát ca khúc "Sixteen"

Tóc Tiên, Sơn Tùng M-TP được vinh danh tại MAMA

Dàn nghệ sĩ Việt khá chuyên nghiệp khi đứng cạnh nhiều ngôi sao châu Á. Thu Minh, Tóc Tiên giao lưu bằng tiếng Anh. Chi Pu hát một đoạn nhạc tiếng Hàn ca khúc Love is Hurt (lời Việt: Cho ta gần hơn) khi công bố giải thưởng cùng Kang Tae Oh. Kang Tae Oh khen Chi Pu hát hay, tuy nhiên, nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ phát âm sai.

* Chi Pu trao giải cùng Kang Tae Oh

Chi Pu - MAMA

Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2017 được tổ chức tại ba địa điểm là Việt Nam (25/11), Nhật Bản (30/11), Hong Kong (30/11 và 1/12). Sau sự kiện ở Việt Nam, ban tổ chức sẽ tiếp tục trao giải thưởng chuyên môn dành cho nhà sản xuất, biên đạo, đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ và các giải dành riêng cho nghệ sĩ Hàn Quốc tại Hong Kong và Nhật Bản.

MAMA là giải thưởng âm nhạc thường niên của Hàn Quốc nhằm vinh danh những nghệ sĩ có nhiều cống hiến và được công chúng ái mộ. Tiền thân của MAMA là sự kiện âm nhạc MKMF (Mnet KM Music Video Festival) năm 1999, do công ty CJ E&M thực hiện. Năm 2009, MKMF được đổi tên thành MAMA. Ngoài Hàn Quốc, MAMA được tổ chức tại Macao, Singapore năm 2010, 2011. Từ năm 2012 đến 2016, MAMA diễn ra ở Hong Kong. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn và các nước khác.

Những giải thưởng quan trọng của MAMA gồm: "Album của năm", "Bài hát của năm", "Nghệ sĩ của năm", giải thưởng riêng cho từng dòng nhạc… Từ năm 2009, giải thưởng này được mở rộng, trao cho 10 nghệ sĩ của 10 quốc gia, vùng lãnh thổ của châu Á. Trước Tóc Tiên, Mỹ Tâm, Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh từng nhận giải "Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á".

Thanh Thanh