Tố My: 'Tôi ức chế vì luôn bị chê núp váy Như Quỳnh'

- Cảm giác của chị ra sao khi mỗi lần ra mắt ca khúc mới lại bị so sánh với Như Quỳnh?

- Ca sĩ trẻ nếu hát lại hit của người đi trước chắc chắn bị soi. Tôi luôn chuẩn bị tinh thần về điều này. Có điều, mỗi lần bị so sánh, tôi vẫn ức chế. Nhiều khán giả chê rất nặng. Họ bảo tôi suốt ngày núp váy, ăn theo Như Quỳnh. Tôi tự hỏi nhiều ca sĩ khác cũng hát lại hit của Như Quỳnh nhưng vì sao không bị so sánh nhiều như tôi.

Liên tục bị chỉ trích, tôi khủng hoảng một thời gian dài. Có khán giả vào tận trang cá nhân chửi bới tôi. Tôi chặn nick họ thì bị phê bình, đại loại đã là nghệ sĩ mà không có bản lĩnh đón nhận ý kiến trái chiều. Nhiều ngày, tôi không mở Facebook, không thiết tha làm gì. Dần dà, tôi lấy lại được tinh thần nhờ gia đình, bạn bè động viên.

Ca sĩ Tố My trong tạo hình MV mới.

- Việc so sánh này xuất phát từ khi nào?

- Năm 2015, khi thi Solo cùng bolero, tôi chưa bị soi xét nặng nề đến vậy. Từ khi tôi tham gia cuộc thi Biến hóa hoàn hảo năm 2016 và đóng giả hình tượng Như Quỳnh, fan của chị bắt đầu chú ý khi tôi hát lại một số bản hit. Từ đó, họ luôn so sánh mỗi khi tôi hát. Có điều, sức ảnh hưởng của chị Như Quỳnh ở dòng bolero quá lớn, đa số ca khúc nổi tiếng chị đều đã thể hiện, tôi làm gì cũng khó tránh hát trùng. Tự đánh giá, tôi thấy chất giọng của tôi và chị Như Quỳnh hoàn toàn khác biệt. Điểm giống nhau nếu có là ở âm sắc và cách phát âm khi nghe thoáng qua, vì tôi và chị đều là người miền Trung.

* Tố My hát 'Biển tình'

Tố My hát 'Biển tình'

- Mối quan hệ của chị và Như Quỳnh ngoài đời ra sao?

- Tôi chưa được gặp chị một lần để bày tỏ tình cảm, nhưng vẫn được chị ủng hộ khi thi hát. Một lần, thấy tôi bị chê quá nhiều, chị quay video kêu gọi các fan đừng ném đá tôi nữa. Lúc đó, tôi xúc động đến rơi nước mắt khi thấy đàn chị đồng thời là thần tượng trong nghề có lối ứng xử văn minh và đầy bao dung đến thế. Tôi càng thương mến chị hơn.

Tôi thừa nhận mình chịu ảnh hưởng từ Như Quỳnh vì cách xử lý ca từ của chị quá đẹp. Tôi cũng luôn bái phục lối diễn xuất của chị khi truyền tải nội tâm bằng ánh mắt. Hễ hát bài nào, chị đều lột tả sâu sắc cảm xúc của nhân vật, khiến giọng hát đóng đinh vào ca khúc.

Ngoài Như Quỳnh, tôi cũng ngưỡng mộ Phi Nhung vì cách xử lý giọng mộc mạc. Tôi có được như ngày hôm nay cũng nhờ chị. Lúc tôi thi hát bolero, chị làm giám khảo. Chị rất nghiêm khắc, khuyên nên hát đơn giản hơn vì lúc đó tôi hát rất điệu và "nhão".

- Chị định hướng ca hát ra sao để không bị chê ăn theo đàn chị?

- Tôi vừa ra mắt ca khúc Đắp mộ cuộc tình 2, sáng tác mới do cha nuôi - nhạc sĩ Vũ Thanh - viết riêng cho tôi. Thời gian tới, tôi đặt các nhạc sĩ sáng tác cho mình. Đó là hướng đi để tôi tạo cá tính rõ nét hơn. Tôi không tốn quá nhiều kinh phí để mua bài mới vì được các anh chị trong nghề ưu ái, thường lấy thù lao phải chăng.

Tuy nhiên, tôi có nỗi lo, rằng khán giả khó chấp nhận những điều mới mẻ vì đã quen với các ca khúc kinh điển. Trên thực tế, rất hiếm ca khúc mới trong dòng bolero được đón nhận nồng nhiệt.

* Tố My hát 'Đắp mộ cuộc tình 2'

Tố My hát 'Đắp mộ cuộc tình 2'

- Chị đầu tư như thế nào về phần hình ảnh?

- Tôi vừa quay một bộ phim dài 30 phút mang tên Chuyện đời con gái, xen kẽ trong phim là ba ca khúc Phải chi em lấy chồng xa, Đắp mộ cuộc tình và Chuyện đời con gái. Tôi đưa cả êkíp gần 40 người lên Đà Lạt ghi hình trong 5 ngày. Khi quay, mỗi ngày tôi chỉ ngủ được hai, ba giờ. Chúng tôi phải chở hàng tấn thiết bị qua các con suối chảy xiết dưới thời tiết lạnh căm để chọn bối cảnh đẹp nhất. Suốt hai ngày, êkíp không quay được gì vì trời mưa gió. Với dự án này, tôi đầu tư gần 500 triệu đồng, tích góp từ cát-xê lưu diễn ở Mỹ vừa qua. Tôi kỳ vọng MV này giúp mình khẳng định cá tính âm nhạc, thay vì cứ bị xem là bản sao của ai đó.

- Bạn trai chia sẻ với chị thế nào trong công việc?

- Người yêu thông cảm với tôi vì hiểu sự phức tạp của showbiz. Nhiều lúc, anh nói nếu tôi thấy đi hát cực quá có thể nghỉ, anh sẽ lo cho tôi trong khả năng tài chính của anh. Nhưng với tôi, đi hát là đam mê, phải đổ mồ hôi thì thành quả nhận được mới đáng nâng niu và tự hào.

Tố My sinh năm 1991 tại Đà Nẵng. Cô từng tốt nghiệp Đại học Luật TP HCM và làm việc trong ngành một thời gian. Sau đó, cô chuyển sang ca hát. Cô từng đoạt Á quân chương trình Solo cùng Bolero 2015. Cô được biết đến qua các bài hát bolero như Duyên phận, Phải lòng con gái Bến Tre, Vùng lá me bay... Em gái Tố My là Tố Ny, ca sĩ theo dòng nhạc trẻ, từng giành giải Á quân Gương mặt thân quen 2017.