Tình yêu ngọt ngào trong âm nhạc của Adele

Những tình khúc lãng mạn cho ngày lễ tình nhân / Những phim tình cảm lãng mạn cho ngày Valentine

Adele là nghệ sĩ vừa sáng tác vừa tự thể hiện ca khúc. Những tác phẩm của Adele thường là tâm sự của cô về tình yêu, cuộc sống và gia đình. Ngoài những lời tự sự đau lòng về chuyện tình tan vỡ, Adele cũng đôi khi đem lại cảm giác nhẹ nhàng cho người nghe với các bản tình ca đầy hoài niệm, hạnh phúc.

"When We Were Young"

Thông điệp tình yêu trong những ca khúc của Adele

You still look like a movie

You still sound like a song

My god, this reminds me

Of when we were young.

(Anh vẫn như một bộ phim

Vẫn như một bài hát

Chúa ơi, chúng gợi lên trong em

... thời thanh xuân của chúng ta)

Bài hát When We Were Young kể về cảm xúc của cô gái khi gặp lại người cũ. Cảm xúc, tình yêu vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Adele nói trong cuộc phỏng vấn với SiriusXM rằng ca khúc này dành cho những người từng yêu, đang yêu và sẽ yêu.

"Remedy"

Thông điệp tình yêu trong những ca khúc của Adele

Đây là ca khúc nằm trong album 25 của Adele. Lời bài hát nói về tình yêu trong sáng, tinh khiết và luôn sẵn sàng vì người mình yêu.

"One and Only"

* Video: Adele hát "One & Only"

Thông điệp tình yêu trong những ca khúc của Adele

You've been on my mind

I grow fonder every day

Lose myself in time

Just thinking of your face.

(Anh đã len lỏi vào tâm trí em

Em ngày một yếu mềm

Em mất tự chủ ngay khi…

... vừa nghĩ đến khuôn mặt anh)

Tình yêu sét đánh, mối tình đầu hay tình yêu đơn phương đều được Adele mô tả trong One & Only - ca khúc trích từ album 21. Một cô gái không thể cưỡng lại cảm xúc trước một chàng trai và mạnh bạo tìm cơ hội được ở bên người mình yêu.

"Love Song"

* Video: Adele hát "Love Song"

Thông điệp tình yêu trong những ca khúc của Adele

However far away I will always love you

However long I stay I will always love you

Whatever words I say I will always love you

(Dẫu cách xa vạn dặm, em vẫn luôn yêu anh

Dẫu thời gian nghìn trùng, em vẫn luôn yêu anh

Dẫu có nói gì đi chăng nữa, em vẫn luôn yêu anh)

Ca khúc Love Song trong album 21 của Adele là lời tỏ tình, thể hiện cảm xúc tuyệt vời nhất mà những cô gái có thể dành cho người mình yêu thương.

"Daydreamer"

* Video: Adele hát "Daydreamer"

Thông điệp tình yêu trong những ca khúc của Adele

You can find him sittin' on your doorstep

Waiting for a surprise

And he will feel like he's been there for hours

And you can tell that he'll be there for life.

(Bạn có thể thấy anh ấy ngồi trên bậc cửa

Chờ đợi để khiến bạn ngạc nhiên

Có vẻ như anh ấy đã ngồi đó hàng giờ rồi

Và bạn có thể chắc rằng anh ấy sẽ ở đó cả đời)

Daydreamer kể về cảm xúc của cô gái về người mà cô yêu. Chàng trai cô gặp dường như là người cô hằng đợi chờ bấy lâu. Tác phẩm này nằm trong album 19 của Adele.

"Make You Feel My Love"

* Video: Adele hát "Make You Feel My Love"

Thông điệp tình yêu trong những ca khúc của Adele

I'd go hungry; I'd go black and blue

And I'd go crawling down the avenue

No, there's nothing that I wouldn't do

To make you feel my love

(Em sẵn sàng chịu đói khát hay thương đau

Em cũng sẵn sàng lê bước trên những nẻo đường dài bất tận

Không, chẳng có điều gì em không thể làm

Chỉ để anh cảm nhận được tình yêu của em)

Make You Feel My Love như một lời tỏ tình nhẹ nhàng nhưng da diết của cô gái. Cô chắc chắn rằng mình sẽ làm cho người yêu hạnh phúc, dù có phải đi đến tận cùng thế giới.

Minh Anh