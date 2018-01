Tiêu Châu Như Quỳnh khóc vì đi hát 8 năm không nổi tiếng

Tiêu Châu Như Quỳnh từng bị gia đình trách vì chụp ảnh sexy

Chiều 2/1, ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh ra mắt album mới Quỳnh - Back to the basic. Đĩa nhạc do cô ấp ủ từ ba năm trước, phải hoãn ra mắt nhiều lần do thu âm lại vì êkíp chưa hài lòng.

Cựu thí sinh The Voice 2012 thừa nhận suốt tám năm đi hát, cô là giọng ca chưa nổi bật. Cô cho rằng với quãng thời gian ca hát dài, lẽ ra bản thân phải có những cột mốc nhất định nhưng vẫn chưa làm được. Nhiều lần cô thấy bị thử thách về niềm tin với nghề nghiệp.

Ca sĩ nhiều lần khóc khi tâm sự về nghề ở sự kiện.

"Tôi đi hát từ năm 17 tuổi, đến nay là 25 tuổi nhưng chưa đạt được thành tựu thật sự. Nhiều lúc, tôi muốn buông bỏ, chán nản vì như lời mọi người nói - tôi có thanh, có sắc nhưng không thể nổi tiếng. Tôi tìm đến người này, người kia nhờ tư vấn nhưng hiếm nhà sản xuất, quản lý nào chịu nhận tôi, vì tôi là một canh bạc mạo hiểm", Tiêu Châu Như Quỳnh khóc tâm sự. Cô kể thêm, những lúc muốn bỏ nghề, cô được nhiều đồng nghiệp động viên. Cuối cùng, cô tìm được êkíp phù hợp để thực hiện sản phẩm trong năm mới.

Ca sĩ Lam Trường - chú Tiêu Châu Như Quỳnh - có mặt ở sự kiện. Người đẹp sinh năm 1992 khóc mong Lam Trường thông cảm vì đã không giãi bày cùng chú những khổ tâm khi làm nghề. Cô không muốn đồng nghiệp, khán giả nghĩ cô nhận được nhiều hỗ trợ từ người chú nổi tiếng.

Trước những tâm sự của cháu gái, Lam Trường động viên cô không nên nản chí. Anh dẫn chứng Đàm Vĩnh Hưng hiện là giọng ca được yêu thích, nhưng thời điểm Lam Trường bắt đầu nổi tiếng, Đàm Vĩnh Hưng còn loay hoay với nghề hát. Theo dõi cháu gái nhiều năm, anh cho rằng Tiêu Châu Như Quỳnh đã trưởng thành, chín chắn hơn về lối hát. Anh khuyên cô giữ đam mê với âm nhạc để một ngày được khán giả công nhận rộng rãi.

Tiêu Châu Như Quỳnh được bốn huấn luyện viên chọn ở The Voice 2012

Album mới của Tiêu Châu Như Quỳnh gồm các ca khúc trữ tình quen thuộc như Lạc mất mùa xuân (lời Việt: Lữ Liên), Ngàn thu áo tím (Hoàng Trọng), Yêu em bằng cả trái tim (lời Việt: Phạm Duy)... MV Tình bơ vơ (Lam Phương) được thực hiện để phát hành kèm album. Cuối tháng 1, cô sẽ ra mắt đĩa đơn Ms. Queen thể loại dance do cô sáng tác. Vào dịp Valentine, cô tiếp tục ra ca khúc Tình yêu không có lỗi (Phúc Trường).

Tiêu Châu Như Quỳnh trong album mới.

Tiêu Châu Như Quỳnh được biết đến khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt 2012, đội ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Sau đó, cô tiếp tục ra mắt các MV như Trôi về ngày cũ, Chia tay, Mrs Lonely... Cô đang là thí sinh một cuộc thi hát nhạc trữ tình và Bolero.

