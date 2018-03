Thu Thủy quyến rũ đàn ông trong MV

"Nói yêu em vậy đi" là ca khúc do Hoàng Tôn sáng tác, được Tripple D hòa âm. Thu Thủy cho biết lẽ ra cô ra mắt ca khúc này sớm hơn do nhận lời tham gia The Remix 2017 nên đành gác lại.