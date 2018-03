Thu Minh - 'Phượng hoàng lửa' cất tiếng

Những bản hit đình đám trong 25 năm ca hát của Thu Minh

Trước ngày diễn ra liveshow Phượng hoàng lửa, Thu Minh tập luyện đến kiệt sức. Trong buổi tổng duyệt, chị không giấu được mệt mỏi. Nhưng ngoài giờ tập của mình, chị còn dành thời gian ngồi trên khán đài, chăm chú quan sát đạo diễn chỉ đạo dàn dựng. "Tôi phải tập trung từng chi tiết nhỏ nhất, không thể để một sai sót dù nhỏ xảy ra", ca sĩ nói.

Chọn hình tượng phượng hoàng trong liveshow mới, Thu Minh chia sẻ không phải muốn chứng minh đẳng cấp hay chỗ đứng trong showbiz, mà vì tiếng hót của phượng hoàng mang đến sự vui vẻ, tinh thần lạc quan, yêu đời. Chị hy vọng âm nhạc có thể mang đến những cảm xúc tích cực như vậy.

Ca sĩ Thu Minh.

Suốt 25 năm ca hát, Thu Minh luôn tỉ mỉ, cầu toàn trong từng chi tiết. Khi lên sân khấu, chị quên tất cả, chỉ biết đắm mình vào giai điệu. Sự nhạy bén trong âm nhạc và cá tính riêng giúp chị gây dấu ấn.

* Thu Minh hát Bóng cây Kơ-nia năm 16 tuổi

Thu Minh - khi 'phượng hoàng lửa' cất tiếng hót

Thu Minh bén duyên với nghệ thuật khá sớm. Chị từng sinh hoạt âm nhạc tại Nhà thiếu nhi Quận 5 và các cuộc thi nhỏ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, chị theo học múa ballet chuyên nghiệp hệ sáu năm tại Trường múa TP HCM. Nhưng bé Minh ngày ấy biết mình sinh ra để ca hát.

Năm 1992 tuổi, khi mới 15 tuổi, Thu Minh tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM. Đến chung kết, chị bị loại vì chưa đủ tuổi theo quy chế. Một năm sau, chị quay lại cuộc thi, đoạt giải nhất với hai ca khúc Bóng cây Kơ-nia và Tình ca cho em. Cô thiếu nữ ấy gây ấn tượng mạnh với giám khảo vì phong cách hồn nhiên, giọng hát chững chạc, cao chót vót và kỹ thuật tốt.

* Thu Minh hát "Nhớ anh"

Thu Minh hát 'Nhớ anh'

Sau cuộc thi, Thu Minh có thời gian dài gắn bó với nhạc tiền chiến, nhạc nước ngoài trên các sân khấu lớn nhỏ ở TP HCM. Năm 2001, chị ghi dấu ấn với bản hit Nhớ anh, sáng tác của nhạc sĩ Kỳ Phương, nằm trong album đầu tay Ước mơ. Đi hát với Thu Minh vừa là niềm đam mê vừa để kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ. Chị nhận nhiều show ở phòng trà, vũ trường mà không nghĩ đến chuyện ra album. Niềm hạnh phúc lớn của ca sĩ giai đoạn này là được đứng chung sân khấu với nhiều giọng ca "gạo cội" như Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, ca sĩ Cẩm Vân... Sau đó, chị phát hành các album Lời cuối, Nếu như, Tình em... và trở thành giọng ca nhạc nhẹ được yêu thích.

Thu Minh được trời phú cho chất giọng nữ cao dày dặn. Qua thời gian, tiếng ca của chị càng chắc, khỏe, khi lên cao vẫn giữ được độ ấm. Chị còn tìm tòi, vận dụng tốt cách luyến láy, phát âm, nhả chữ mềm mại từ các diva thế giới như Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey. Ca sĩ có thể xử lý tốt nhiều thể loại từ nhạc đỏ, nhạc tiền chiến, dân ca, opera, jazz...

* Thu Minh hát "I Will Always Love You"

Thu Minh hát 'I Will Always Love You'

Năm 2005, Thu Minh bước sang địa hạt nhạc dance với album Thiên đàng, hợp tác cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Hai bản hit Chuông gió, Bóng mây qua thềm mang đến một Thu Minh quyến rũ và dữ dội trên sân khấu. Năm 2012, Thu Minh "trình làng" album Body Language, hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Thành công của loạt ca khúc Bay, Đường cong, Taxi giúp chị được khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng nhạc dance".

Dòng nhạc sôi động còn giúp Thu Minh khoe khả năng vũ đạo. Vũ đạo được Thu Minh ví von là công cụ để thể hiện tinh thần bài hát, để thuần thục nó, cô phải vất vả tập luyện, rèn giũa. Nhiều lần, Thu Minh gặp chấn thương trước giờ biểu diễn nhưng khi lên sân khấu, chị vẫn nén đau để thực hiện nhiều động tác khó. "Cứ nghe thấy nhạc là tôi quên hết tất cả", Thu Minh nói.

* Thu Minh hát "Bay", "Taxi", "Đường cong"

Thu Minh hát 'Bay', 'Taxi', 'Đường cong'

Theo đuổi dòng nhạc dance, Thu Minh gắn bó với hình tượng gợi cảm. Tuy nhiên, sự sexy của chị từng bị khán giả cho là "phản cảm", "quá đà". Nghĩ lại về quãng thời gian bị chỉ trích, Thu Minh thẳng thắn bày tỏ chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình. "Một bộ phận khán giả đánh giá ca sĩ qua bề nổi mà không biết rằng đó chỉ là công việc của họ. Bộ quần áo bạn khoác lên người không phản ánh nhân cách bạn", chị tâm sự.

Nhạc dance đưa Thu Minh lên đỉnh cao nhưng ballad là tình yêu thực sự của ca sĩ.

Khi hát ballad, Thu Minh vừa mềm mại, dịu dàng vừa mãnh liệt. Những nỗi vui buồn trong chuyện tình yêu, những va chạm, thăng trầm trong cuộc sống cuộc sống dường như tôi luyện cho chất giọng chị thêm da diết, cảm xúc. Khi cất tiếng, Thu Minh có thể đưa khán giả qua các cung bậc cảm xúc khắc khoải, đượm buồn.

* Thu Minh, Ali Hoàng Dương hát "Đừng yêu", "Yêu mình anh"

Thu Minh song ca cùng Ali Hoàng Dương

Hơn 25 năm trong nghề, Thu Minh chưa bao giờ ngừng nỗ lực làm mới bản thân để vượt qua cái bóng của chính mình. Nhiều người cho rằng những năm gần đây, chị không còn giữ được cảm xúc tinh tế trong cách hát mà tập trung phô diễn kỹ thuật, thể hiện đẳng cấp. Trước mọi nhận xét, ca sĩ cho biết ở từng thời điểm trong sự nghiệp ca hát nói chung và cuộc sống nói riêng, chị luôn có cách thể hiện cá tính và đam mê không giống nhau.

Điều Thu Minh luôn giữ để không phai nhạt là tinh thần "phượng hoàng lửa", sẵn sàng tung cánh dẫu từ tàn tro, để "cháy" với tất cả tình yêu và đam mê.

Hà Thu