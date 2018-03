Thu Minh đoạt giải thưởng âm nhạc châu Á

Thu Minh, Phương Vy nhảy sung trên sân khấu / Thu Minh được chồng đưa đi diễn

Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards diễn ra tại Sân vận động Asia World Expo Arena - Hong Kong tối 22/11. Thu Minh là đại diện của Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng lớn của khu vực. Cô trở thành Nghệ sĩ xuất sắc nhờ những hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc suốt thời gian dài. Năm ngoái giải này được trao cho đại diện Việt Nam là Mỹ Tâm.

Cảnh Thu Minh nhận giải Mnet Asian Music Awards được ghi hình và phát tại lễ trao giải.

Đại diện truyền thông của Thu Minh cho biết, cô vắng mặt tại lễ trao giải vì đang lưu diễn ở Nga. Tuy nhiên, Thu Minh đã chia sẻ cảm xúc trong băng ghi hình được phát trong lễ trao giải. Nữ ca sĩ Đường cong không giấu được niềm hạnh phúc và gửi lời tri ân đến khán giả, đến chương trình vì đã luôn tin yêu và ủng hộ cô.

Trong hai năm 2012 và 2013, Thu Minh gặt hái được khá nhiều thành công. Trong vai trò huấn luyện viên Giọng hát Việt, cô đã dẫn dắt thành công Hương Tràm đăng quang cuộc thi này. Nữ ca sĩ Đường cong ra nhiều sản phẩm âm nhạc được công chúng đón nhận. Cô cũng trở thành nhân vật đầu tiên trong chuỗi liveshow Dấu ấn với một đêm nhạc rất thành công.

Mnet Asian Music Awards là giải thưởng âm nhạc thường niên của Hàn Quốc được tổ chức lần đầu vào năm 1999 nhằm vinh danh những nghệ sĩ có nhiều cống hiến và được công chúng ái mộ. Năm 2010, lần đầu tiên MAMA được tổ chức ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Ngoài những giải thưởng quan trọng nhất như Album của năm, Bài hát của năm, Nghệ sĩ của năm, giải thưởng riêng cho từng dòng nhạc… MAMA cũng mở rộng hạng mục giải thưởng cho nghệ sĩ các nước châu Á có nhiều cống hiến cho âm nhạc trong một thời gian dài như: Best Asian Artist Japan, Best Asian Artist Philippines, Best Asian Artist Vietnam, Best Asian Artist Indonesia…

Năm 2011, lễ trao giải được tổ chức tại Singapore với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như: Dr Dre, Snoop Dogg, Koda Kuni và Jane Zang bên cạnh những nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc: Baek Ji Young, 2NE1, SNSD, Super Junior. Năm 2012 và 2013, giải thưởng này diễn ra ở Hong Kong.

Tâm Giao