Thomas Anders - từ lãng tử tóc dài đến quý ông tuổi ngũ tuần

Thomas Anders sinh năm 1963 với tên khai sinh là Bernd Weidung. Anh bộc lộ khả năng âm nhạc từ nhỏ và lên sân khấu lần đầu năm 7 tuổi. Sinh trưởng trong một gia đình khá giả nhưng cha mẹ Thomas không ủng hộ con theo đuổi sự nghiệp ca hát. Chàng trai sở hữu mái tóc đen dài, đôi mắt nâu quyết định không dựa dẫm vào gia đình mà tự theo đuổi đam mê từ năm 17 tuổi. Thomas đi hát ở nhiều câu lạc bộ và sàn nhảy khắp nước Đức.

Thomas Anders (trái) cùng ông bầu Dieter Bohlen thành lập nhóm nhạc Modern Talking đình đám vào những năm 1980. Ảnh: Fanpop.

Năm 1984, khi Dieter Bohlen - ca sĩ chính của nhóm nhạc Sunday - muốn thử sức trong vai trò ông bầu kiêm nhà sản xuất, Modern Talking ra đời với tên gọi ban đầu là Modernes Gesprach (tiếng Đức). Lúc đó, Bernd Weidung đã 21 tuổi, tìm gặp Dieter ngỏ ý muốn tham gia. Ngay khi nghe Bernd cất giọng, Dieter biết ngay đây là người cộng sự mình đang tìm kiếm. Bernd gia nhập nhóm với nghệ danh Thomas Anders. Nhóm nhạc cũng được đổi thành Modern Talking để phù hợp với những ca khúc tiếng Anh nhằm vươn ra thị trường quốc tế.

Modern Talking đạt được thành công ở ngay đĩa đơn đầu tiên You’re My Heart, You’re My Soul. Thomas Anders trở thành thần tượng của nhiều cô gái trẻ thời bấy giờ bởi vẻ ngoài lãng tử, giọng hát và phong cách cuốn hút mỗi khi lên sân khấu. Tuy nhiên, vào đúng năm đạt được những thành công đầu tiên của sự nghiệp ở tuổi 21, Thomas quyết định lên xe hoa với người mẫu xinh đẹp kém anh một tuổi - Nora Balling. Họ yêu nhau say đắm. Trong các MV thời kỳ đầu của Modern Talking và cả khi lên sân khấu, Thomas luôn đeo sợi dây chuyền có mặt chữ "Nora".

Sau khi kết hôn, Nora Balling tham gia sâu vào các hoạt động của Modern Talking, từ việc quản lý hình ảnh đến quá trình thu âm. Cô được cho là nguyên nhân khiến ban nhạc tan rã lần đầu năm 1987, sau ba năm đạt được thành công.

Vợ cũ của Thomas Anders được cho là nguyên nhân khiến ban nhạc Modern Talking tan rã lần đầu tiên. Ảnh: Fanpop.

Chia tay Modern Talking, Thomas Anders bắt đầu sự nghiệp solo. Anh ra được 5 album và lưu diễn tại nhiều nơi trên thế giới. Cũng có thời gian Thomas chuyển tới Los Angeles (Mỹ), chuyển hướng làm diễn viên truyền hình. Cuối thập niên 1990, Thomas trở về quê hương và tái hợp với Dieter Bohlen để làm sống lại Modern Talking. Lúc này, anh đã 45 tuổi. Phong cách lãng tử tóc dài ngày trước được thay thế bằng vẻ ngoài chững chạc, đàn ông và phong trần hơn. Năm 1999, Thomas ly hôn Nora Balling. Chỉ nửa năm sau, anh kết hôn với vợ hai là Claudia Hess. Cả hai có với nhau một con trai năm 2002.

Đến nay ở tuổi 53, Thomas Anders vẫn tiếp tục đưa các giai điệu của Modern Talking đi chinh phục nhiều thế hệ khán giả trên thế giới. Ngoại hình đã lộ rõ dấu hiệu thời gian nhưng mỗi khi đứng trên sân khấu, người đàn ông sống hơn nửa thế kỷ vẫn đầy cuồng nhiệt, bốc lửa trong những giai điệu Disco.

Ca sĩ Thomas Anders giờ đã thay đổi phong cách chững chạc và đàn ông hơn trước đây. Ảnh: Fanpop.

Trong chương trình Modern Talking ft Thomas Anders Live In Concert, Thomas Anders và ban nhạc sẽ trình diễn những ca khúc hit gắn liền tên tuổi của Modern Talking, trong đó có: You're My Heart, You're My Soul, Cheri Cheri Lady, Brother Louie, You Can Win If You Want...

Đêm nhạc sẽ diễn ra tại Hà Nội tối 26/11 với giá vé dao động từ 800.000 đồng đến 3,5 triệu đồng.

Ca sĩ chính của Modern Talking hát 'Cheri Cheri Lady'

