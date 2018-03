Thiều Bảo Trang: 'Tôi tủi thân vì cái bóng Phương Uyên quá lớn'

Thiều Bảo Trang mặc bodysuit khoe đường cong / Thiều Bảo Trang mất sáu tháng thu ca khúc nhạc funk

Chiều 2/8, Thiều Bảo Trang giới thiệu MV Be with you tại TP HCM. Ca sĩ và nhạc sĩ Phương Uyên nhắc lại tai tiếng cách đây 5 năm khi tham gia The Voice. Thiều Bảo Trang cho rằng tai tiếng khiến sản phẩm âm nhạc của cô những năm qua không được công nhận.

Thiều Bảo Trang kể khi đang học lớp 9, cô bất chấp sự phản đối của cha mẹ, thi vào trường nghệ thuật ở quê Thanh Hóa. Học được bốn năm, cô khăn gói thi vào khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, tình cờ cô tham gia The Voice 2012. Ở cuộc thi, cô vướng vào nghi vấn yêu đồng tính cùng nhạc sĩ Phương Uyên - Giám đốc âm nhạc chương trình - và được ưu ái hơn.

Trong những năm qua, cô và Phương Uyên cùng mở trường dạy nhạc. "Tôi tự sáng tác, tự đàn, dàn dựng bài vở cho học trò đi thi nhưng không ai tin, vì cái bóng của Phương Uyên quá lớn. Khi nghĩ đến điều đó, tôi rất tủi thân", ca sĩ bộc bạch.

Be with you đánh dấu bước chuyển trong sự nghiệp âm nhạc của Thiều Bảo Trang khi thử sức với dòng nhạc Dance. Giọng ca gốc Thanh Hóa chia sẻ từ khi hát solo, cô thường chọn các ca khúc Ballad. Tuy nhiên, cô luôn muốn làm mới phong cách của mình.

Trong MV, Thiều Bảo Trang kết hợp cùng bốn biên đạo múa. Ca sĩ dành một tháng để luyện tập trước khi quay video nhạc. Số tiền đầu tư cho sản phẩm là 500 triệu đồng.

