Thiều Bảo Trang mất sáu tháng thu ca khúc nhạc funk

Thiều Bảo Trang: 'Phương Uyên mãi là ân nhân của đời tôi'

Ngày 7/2, Thiều Bảo Trang giới thiệu ca khúc Give it to me mừng tuổi 25 của cô. Với sản phẩm mới, người đẹp tự làm khó mình khi chọn thể loại funk.

Ca sĩ Thiều Bảo Trang và rapper - Karik.

Nhạc sĩ Thanh Tâm chia sẻ: "Theo tôi biết, funk là thể loại nhạc không mới nhưng chưa được hát phổ biến ở Việt Nam. Khi Thiều Bảo Trang đến gặp tôi và chia sẻ ý định làm một ca khúc theo dòng nhạc này, tôi thấy đây là thử thách với mình. Cô ấy cũng khá kỹ tính, hai anh em ngồi với nhau không biết bao nhiêu lần, thu đi thu lại trong sáu tháng mới có một bản phối tâm đắc".

Give it to me có nội dung về sự "cảm nắng" của cô gái với chàng trai và chuyện tình lãng mạn của họ. Thiều Bảo Trang quyết định mời rapper - Karik - phối hợp thể hiện ca khúc.

* Audio: "Give it to me" - Thiều Bảo Trang - Karik thể hiện

Tâm Giao