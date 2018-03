Hôm 27/7, Charice tung ra đĩa đơn mới có tên One Day. Ca khúc này do Nick Jonas, cậu út của The Jonas Brothers sáng tác. Lời ca của One Day mang ý nghĩa cổ động cho giới trẻ theo đuổi ước mơ. "Không gì có thể cản được bạn đến với con đường mà chính mình đã lựa chọn", Charice nói.

Nô Lân