Diễn viên 'Glee' treo cổ tự tử ở tuổi 35

Theo Independent, cảnh sát cho biết Rasual Butler đã chạy quá tốc độ. Anh mất lái và đâm thẳng vào một trung tâm mua sắm. Hai vợ chồng Leah Labelle mất ngay sau tai nạn.

Leah Labelle và chồng - Rasual Butler (trái).

Leah Labelle sinh năm 1986, là người Mỹ gốc Canada. Cô từng tham gia chương trình American Idol năm 2003. Ở tuổi 17, cô gây ấn tượng khi thể hiện bản hit I Believe in You and Me của diva Whitney Houston ở vòng thử giọng. Leah Labelle đứng ở vị trí thứ 12 mùa giải năm đó.

* Leah Labelle hát "Sexify"

Thí sinh American Idol mùa ba qua đời vì tai nạn xe hơi

Năm 2012, cô phát hành đĩa đơn Sexify. Ca khúc đạt vị trí thứ 23 và 89 ở hạng mục R&B dành cho người lớn và Ca khúc R&B hot trên bảng xếp hạng Billboard. Ông xã cô - Rasual Butler - sinh năm 1979 tại Mỹ. Anh từng thi đấu 13 mùa giải NBA - giải bóng rổ chuyên nghiệp ở Mỹ.

Thanh Thanh