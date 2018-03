Thảo Trang: 'Từ khi có con, tôi đằm thắm hơn'

Ca khúc: "Về thôi", "Em về tóc xanh", "All I ask" hay "When you tell me that you love me", được cô thể hiện đầy tình cảm. Cô còn trình diễn "Million reasons" - bản hit của Lady Gaga. "Trong tình yêu lúc nào người đàn ông cũng cho mình hàng triệu lý do để rời xa, hàng nghìn lý do để chia tay. Còn người phụ nữ luôn chỉ cần một lý do để giữ lại cuộc tình", cô chia sẻ về ý nghĩa của bài hát. Kết thúc đêm nhạc, Thảo Trang chọn bài "Can’t take my eyes off you".