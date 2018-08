Thành viên nhóm S Club 7 gây bất ngờ với vẻ ngoài tươi trẻ

Giọng ca chính của nhóm Modern Talking trở lại Việt Nam / Nhóm nhạc mới với 11 mỹ nam của làng giải trí Hàn

Ngày 15/6, Tina Barrett xuất hiện trong chương trình This Morning cùng các thành viên Jo O’Meara và Bradley McIntosh của S Club 7. Ba ca sĩ quảng bá cho đêm nhạc chủ đề những năm 1990 của nhóm.

Tina Barrett những năm 2000 (trái) và hiện tại. Ảnh: Rex.

Người hâm mộ không để ý tới phần giới thiệu về đêm nhạc, mà chỉ bày tỏ sự bất ngờ khi thấy Tina Barrett gần như không thay đổi so với 20 năm trước. Một người viết: “Tina Barrett đã 41 tuổi và nhìn thật tuyệt trên chương trình This Morning”. Số khác cho rằng cô nhìn như mới 25 tuổi.

Tina Barrett cùng các đồng nghiệp sẽ tham gia biểu diễn đêm nhạc chủ đề 1990 cùng Peter Andre, B*Witched, East 17.

Từ trái qua: Jo O'Meara, Bradley McIntosh và Tina Barrett trong chương trình "This Morning". Ảnh: Rex.

Trong chương trình This Morning, Jo O’Meara nói nhóm nhạc vốn có bảy thành viên nhưng hiện tại chỉ có ba người, do những người khác bận rộn việc riêng. Bradley McIntosh hy vọng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, ban nhạc sẽ có đủ các thành viên.

"Never Had a Dream Come True" - S Club 7

S Club 7 là nhóm nhạc pop của nước Anh, do nhà sản xuất Simon Fuller - từng đứng sau thành công của Spice Girls - thành lập năm 1998. Nhóm gồm bảy thành viên: Tina Barrett, Paul Cattermole, Rachel Stevens, Jo O'Meara, Hannah Spearritt, Bradley McIntosh và Jon Lee. Giai đoạn những năm 2000, S Club 7 ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nhẹ nhàng như Never Had a Dream Come True, Bring It All Back, S Club Party…

