Thanh Lan tưởng nhớ 'người tình sân khấu' Nhật Trường

Chương trình sẽ diễn ra ngày 13/5 (ngày mất của nghệ sĩ Nhật Trường cách đây 13 năm) tại một phòng trà TP HCM. Nhật Trường (nghệ danh của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh) là người song ca ăn ý nhất với Thanh Lan ở thời kỳ phát triển mạnh mẽ của phong trào nhạc trẻ Việt Nam. Cả hai thường diễn chung trên truyền hình và cùng thu băng nhạc. Cố nhạc sĩ thường soạn giọng bè nữ, chia sẵn câu hát trong các tác phẩm dành cho Thanh Lan. Vì vậy, họ không cần phải tập luyện nhiều mà tùy cơ ứng biến trên sân khấu.

Trong đêm nhạc, Thanh Lan sẽ trình bày các nhạc phẩm như: Gặp nhau làm ngơ, Chuyện hẹn hò, Trên đỉnh mùa đông, Một đời yêu em… Ca sĩ cũng mời khán giả lên sân khấu đóng vai người tình của chị.

Ca sĩ Thanh Lan (phải) và Nhật Trường.

Vào cuối những năm 1960, Thanh Lan thường được mời hát dân ca ba miền trên truyền hình. Khi là sinh viên năm đầu Đại học Văn khoa ở Sài Gòn, chị nổi tiếng với các ca khúc tiếng Pháp. Hình ảnh Thanh Lan xuất hiện trên các bìa bản nhạc bày khắp nơi. Giai đoạn phong trào nhạc trẻ Việt Nam phát triển mạnh mẽ, chị thể hiện ăn ý với ca sĩ Nhật Trường qua các tình khúc do ông sáng tác. Bộ đôi còn kết hợp với nhau trong phim truyền hình Trên đỉnh mùa đông và Mộng thường do Nhật Trường viết kịch bản, đạo diễn.

Thanh Lan được nhớ tới qua các bài hát như: Cô đi nuôi dạy trẻ, Đi qua vùng cỏ non, Phượng hồng, Em đi chùa Hương, Triệu đóa hoa hồng, Khi xưa ta bé (Bang bang), Trở về mái nhà xưa (Come back to Sorrento), Búp bê không tình yêu, Giàn thiên lý đã xa, Samba Mambo, Trưng Vương khung cửa mùa thu... Ca sĩ có nhiều show diễn thành công vào đầu những năm 1990. Cuối năm 1993, chị sang California, Mỹ định cư và tiếp tục biểu diễn. Năm 2017, chị trở về Việt Nam sau 25 năm xa quê.

Nhật Trường sinh năm 1942, quê Bình Thuận. Ông có nhiều sáng tác được khán giả yêu mến như: Đám cưới đầu xuân, Hoa trinh nữ, Chiếc áo bà ba, Chuyện hẹn hò.... Ông qua đời ngày 13/5/2005 tại Mỹ vì ung thư phổi.

Tâm Giao