Thanh Lan lần đầu về Việt Nam hát sau 25 năm

Ở đêm nhạc Bang bang (Khi xưa ta bé), Thanh Lan tái ngộ khán giả trong nước với khoảng 20 ca khúc Pháp, Việt từng làm nên tên tuổi của chị trước đây. Lần đầu tiên chị cũng song ca với Tuấn Ngọc, Elvis Phương tại chương trình.

* Thanh Lan hát "Bang bang"

Thanh Lan tên thật là Phạm Thái Thanh Lan, sinh năm 1948 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Năm chín tuổi, chị học piano với các sơ ở trường Saint Paul, sau đó được vợ nhạc sĩ Thẩm Oánh và nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi hướng dẫn. Khi còn là nữ sinh phổ thông, Thanh Lan đã hát trong ban nhạc Việt Nhi của nhạc sĩ Nguyễn Đức. Chị cũng sinh hoạt trong ban nhạc sinh viên Hải Âu của nhạc sĩ Lê Hựu Hà - một trong những ban nhạc có khuynh hướng Việt hóa nhạc trẻ đầu tiên ở Sài Gòn.

Ca sĩ Thanh Lan. Show "Khi xưa ta bé" ở TP HCM do công ty Tiếng Xưa thực hiện.

Vào cuối những năm 1960, Thanh Lan thường được mời hát dân ca ba miền trên truyền hình. Đây cũng là thời điểm Sài Gòn có những chương trình truyền hình đầu tiên.

Khi là sinh viên năm đầu của Đại học Văn khoa, Thanh Lan nổi tiếng với các ca khúc tiếng Pháp. Hình ảnh Thanh Lan xuất hiện trên các bìa bản nhạc bày khắp nơi. Thời kỳ phát triển mạnh mẽ của phong trào nhạc trẻ Việt Nam, chị là bạn diễn ăn ý với ca sĩ Nhật Trường qua các tình khúc Trần Thiện Thanh. Bộ đôi còn kết hợp với nhau trong phim truyền hình Trên đỉnh mùa đông và Mộng thường - hai phim phát sóng trước năm 1975, do Nhật Trường viết kịch bản và đạo diễn. Chị có bề dày với điện ảnh khi đóng nhiều bộ phim, trong đó có Ván bài lật ngửa của đạo diễn Lê Hoàng Hoa.

Thanh Lan được nhớ tới qua các bài hát như: Cô đi nuôi dạy trẻ, Đi qua vùng cỏ non, Phượng hồng, Em đi chùa Hương, Triệu đóa hoa hồng, Khi xưa ta bé (Bang bang), Trở về mái nhà xưa (Come back to Sorrento), Búp bê không tình yêu, Giàn thiên lý đã xa, Samba Mambo, Trưng Vương khung cửa mùa thu... Nữ ca sĩ có nhiều show diễn thành công vào đầu những năm 1990.

Cuối năm 1993, chị sang California, Mỹ định cư và tiếp tục biểu diễn.

Đức Trí