Thanh Lam tiếp tục tranh giải Bài hát Yêu thích

Trước đó, Một khúc sông Hồng do Thanh Lam thể hiện từng bị hủy 10.121 lượt nghe, xem vào ngày 17/6. Một số ca khúc khác như Định mệnh anh và em (Phan Đình Tùng), Real love (Kim), Sen hồng hư không (Tùng Dương), Chuyện mưa (Nguyễn Trần Trung Quân), Một chút quên anh thôi (Bảo Thy) cũng nhận xử lý tương tự. Ban tổ chức cho biết, đây là những bình chọn vi phạm thể lệ chương trình. Bị hủy số lượng lượt nghe, xem lớn, bài hát do diva nhạc pop thể hiện vẫn giữ được thứ hạng cao tại Bảng xếp hạng tháng 6, chỉ đứng sau Cám ơn cuộc đời do nhóm Artista thể hiện.

Thanh Lam hát "Một khúc sông Hồng" tại liveshow tháng 5. Ảnh: Thiện Hùng.

Ngay sau Một khúc sông Hồng, Thanh Lam tiếp tục lọt vào danh sách nghệ sĩ tham gia liveshow tháng 7 cũng vẫn bằng sáng tác của Lê Minh Sơn. Với hơn 5.600 lượt nghe và 19 phiếu của Hội đồng bình chọn, Em yêu anh do Thanh Lam thể hiện nằm trong top 3 ca khúc dẫn đầu danh sách biểu diễn tại chương trình. Chiều phủ Tây Hồ đứng thứ nhất với hơn 7.700 lượt nghe. Từng được gắn liền với nhiều tên tuổi ca sĩ, trong đó có NSND Lê Dung, sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang sẽ được Tấn Minh và Khánh Linh thổi làn gió mới bằng màn song ca trẻ trung theo âm hưởng nhạc nhẹ. Sự kết hợp giữa hai giọng hát có kỹ thuật giúp Chiều phủ Tây Hồ trở thành ca khúc được giới chuyên môn đánh giá cao với 19 bình chọn. Có tới 13.000 lượt nghe, ca khúc mới của nhóm 365 - Quay về dù chỉ nhận được 1 phiếu của giới chuyên môn vẫn giữ vị trí thứ hai trong bảng tổng hợp kết quả bình chọn.

Vị trí thứ tư và năm trong danh sách lần lượt thuộc về Đồng xanh, một sáng tác của Dương Khắc Linh, được biểu diễn bởi giọng ca Vy Oanh với 5,12% bình chọn và Nếu chỉ sống một ngày, sáng tác Anh Tuấn, biểu diễn nhóm MTV chiếm 4,54%. Nếu MV Đồng xanh đang là bản hit trên các website nghe nhạc và đứng thứ hai trong top 10 ca khúc có lượt nghe cao nhất trên Bảng đề cử tháng 7, thì Nếu chỉ sống một ngày là ca khúc được Hội đồng đề cử đánh giá cao nhất, với 20 bình chọn.

Vy Oanh lần đầu tham gia Bài hát yêu thích với "Đồng xanh".

Beautiful Girl được biểu diễn bởi Cường Seven có 4,53% bình chọn, Mong manh tình về, sáng tác Đức Trí, biểu diễn Quốc Thiên chiếm 4,38% và Xóa của G.Plus, sáng tác Nguyễn Minh Sơn được 4,35% lần lượt ở các vị trí thứ sáu, bảy và tám trên tổng số 12 ca khúc. Hiền Thục sẽ góp mặt trong liveshow 7 với ca khúc Nhật ký của mẹ mà cô thể hiện thành công trong thời gian qua.

Chiếm 4,29% bình chọn, ca khúc Xin lỗi em sáng tác Liêu Hưng, biểu diễn Noo Phước Thịnh giữ vị trí thứ 10, đánh dấu sự xuất hiện lần thứ hai của chàng ca sĩ điển trai tại Bài hát Yêu thích. Hai vị trí chốt danh sách thuộc về Nào có ai biết, sáng tác Đức Trí, biểu diễn Phương Thanh với 4,22% và Khi ra đi do N. P. Thùy Trang sáng tác và biểu diễn với 4,18% bình chọn. Nếu sự có mặt của “chị Chanh” ở sân khấu Bài hát Yêu thích đã trở thành quen thuộc, thì đây là lần đầu tiên cô ca sĩ trẻ N. P. Thùy Trang được thử sức trong một chương trình âm nhạc lớn.

“Liveshow tháng 7 rất đáng chú ý bởi tập hợp được các nghệ sĩ nhiều thế hệ, đa dạng về dòng nhạc, từ những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu như Thanh Lam, Phương Thanh đến những ca sĩ trẻ đang gây chú ý như Noo Phước Thịnh, Vy Oanh, Cường Seven, từ những dòng nhạc được coi là khó nghe đến những bản hit đang gây chú ý trên cộng đồng mạng Tôi cũng đặt hy vọng vào sự táo bạo, đầy màu sắc của những nghệ sĩ trẻ như Thùy Trang, Cường Seven, 365...”, nhạc sĩ Huy Tuấn - Giám đốc sản xuất chương trình - nhìn nhận.

