Thanh Bùi hát loạt ca khúc ở phố đi bộ

Trần Tiến, Thanh Bùi hồi hộp xem bé gái nhào lộn / Thanh Bùi - ngày làm CEO, đêm hát ru con ngủ

Có ba sân khấu trình diễn cùng phục vụ khán giả ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, tối 10/12. Ở sân khấu chính, Thanh Bùi thể hiện nhiều ca khúc như Lặng thầm một tình yêu, Tình về nơi đâu, Cứ mơ thôi, Stand By Me, Just The Way You Are, My Kool Vietnam. Ca sĩ Bích Ngọc Idol khoe giọng với Gương thần. Tại sân khấu khác, nghệ sĩ Bích Phượng và dàn nhạc dân tộc thể hiện dân ca Nam Bộ.

Thanh Bùi biểu diễn và giao lưu với khán giả ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Giữ vai trò nghệ sĩ biểu diễn kiêm tham gia vào tổ chức chương trình, Thanh Bùi chia sẻ sự hào hứng và vinh dự khi được hát để quảng bá hình ảnh Việt Nam. "Bên cạnh chia sẻ với khán giả Việt, chỉ cần 10 du khách nước ngoài nghe và cảm nhận được văn hóa Việt qua âm nhạc là tôi hạnh phúc", anh nói.

* Thanh Bùi hát 'Just The Way You Are'

Thanh Bùi cởi áo, hát 'Just The Way You Are'

Đêm diễn khép lại chuỗi chương trình Nghệ thuật đường phố TP HCM - Ho Chi Minh City Street Show do Sở du lịch TP HCM phối hợp một số đơn vị tổ chức. Tại buổi họp báo tổng kết diễn ra cùng ngày, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở du lịch - cho biết đây là sản phẩm du lịch văn hóa mang tính giải trí cao. Khai mạc từ tháng 5, đến nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã diễn ra 32 chương trình, quy tụ nhiều nghệ sĩ biểu diễn như Mỹ Tâm, Ái Phương, Vũ Cát Tường, Phương Vy, Bích Ngọc, Đoan Trang, Lê Thiện Hiếu, nhóm thí sinh của Thần đồng âm nhạc...

Nghệ sĩ Bích Phượng hát nhạc dân tộc ở phố đi bộ.

"Chương trình có sự tương tác gần gũi với khán giả, rút ngắn khoảng cách giữa người biểu diễn và người thưởng thức... Mỗi tuần chương trình thu hút trung bình 20.000 lượt xem. Dù trời mưa, êkíp và nghệ sĩ vẫn chờ hết mưa để biểu diễn", ông Bùi Tá Hoàng Vũ nói.

Như Anh