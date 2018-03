Thần đồng guitar Hàn Quốc tái ngộ khán giả Việt

NSƯT Minh Châu cổ vũ Sungha Jung / Thần đồng guitar Hàn Quốc mê hoặc khán giả thủ đô

Sungha Jung từng ba lần biểu diễn ở Việt Nam. Trong chương trình lần này, anh hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc trẻ trung, tinh tế với những sáng tác và bản chuyển soạn của mình.

* Sungha Jung chơi "All cloud nine"

Sungha Jung sinh năm 1996. Anh chơi guitar thành thạo từ lúc năm tuổi và được mệnh danh là "Thần đồng guitar Hàn Quốc". Sungha Jung sớm nổi tiếng trên Youtube với hơn 991 triệu lượt xem và trên ba triệu người theo dõi. Ngoài các bản nhạc tự sáng tác, Sungha Jung gây ấn tượng khi cover nhiều ca khúc nổi tiếng như River Flows in You, Somebody That I Used to Know, Thinking Out Loud... Sungha Jung đã phát hành tám album, mới nhất là Mixtape.

Sungha Jung biểu diễn ở Hà Nội năm ngoái.

Anh cũng từng được mời hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc và thế giới như 2NE1, G-Dragon, Kotaro Oshio, Trace Bundy, Andy McKee, Tommy Emmanuel hay Jason Mraz. Anh đã có tour diễn tại nhiều quốc gia gồm Pháp, Mỹ, Đan Mạch, Phần Lan, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc.

Sungha Jung Live in Vietnam 2017 do Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp Vietnam Fingerstyle Guitar Organization và công ty Wind Strings Entertainment (Hàn Quốc) tổ chức. Chương trình nhằm thúc đẩy sự phát triển của dòng guitar fingerstyle tại Việt Nam. Đây là phong cách chơi guitar sử dụng các kỹ thuật của ngón tay, móng tay, sự linh hoạt của đôi bàn tay để tạo ra nhiều âm thanh, khiến tiếng nhạc vang lên giống như một bản hòa tấu của nhiều nhạc cụ.

Hà Thu