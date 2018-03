Taylor Swift 'qua mặt' Adele tại Giải thưởng âm nhạc Mỹ

Tối 20/11, đêm trao giải American Music Awards lần thứ 39 diễn ra tại nhà hát Nokia ở Los Angeles, Mỹ. Taylor Swift, Adele và Nicki Minaj là ba nghệ sĩ giành được nhiều giải thưởng nhất năm nay. Giọng ca Rolling In The Deep nhận ba danh hiệu - Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất, Album được yêu thích nhất và Nghệ sĩ dòng nhạc đương đại được mến mộ nhất.

Tuy nhiên, Adele để lọt giải thưởng quan trọng nhất - Nghệ sĩ của năm - vào tay Taylor Swift. Công chúa nhạc đồng quê vượt qua các ứng cử viên Lady Gaga, Katy Perry, Lil Wayne và "nặng ký" nhất là Adele để giành danh hiệu cao quý này. Cô cũng "bỏ túi" thêm hai giải là Album nhạc Country được yêu thích nhất cho Speak Now, và Nữ nghệ sĩ hát nhạc Country được yêu thích nhất.

Được đề cử 3 giải nhưng Lady Gaga ra về tay trắng, trong khi nữ ca sĩ có phong cách kỳ quái giống cô là Nicki Minaj lại được vinh danh hai giải - Nghệ sĩ Rap/ Hip Hop được yêu thích nhất và Album nhạc Rap/ Hip Hop được yêu thích nhất. Với 5 đĩa đơn leo lên vị trí No.1 bảng xếp hạng Billboard năm qua, Katy Perry được trao tặng giải thưởng Thành tựu sự nghiệp.

Đêm trao giải American Music Awards diễn ra sôi động với các màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ như Chris Brown, Kelly Clarkson, Justin Bieber, Enrique Iglesias, Maroon 5, Katy Perry, Pitbull, Drake. Phần trình diễn liên khúc Until It Beats No More/ Papi/ On The Floor của Jennifer Lopez được đánh giá là lôi cuốn nhất chương trình.

Taylor Swift đã có một năm thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Ngoài việc nhận được hơn 20 giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ với album thứ ba - Speak Now, cô còn được tạp chí Billboard phong là Người phụ nữ của năm. Nữ ca sĩ 21 tuổi vừa chia sẻ với người hâm mộ rằng, cô đã sáng tác 25 ca khúc cho album thứ tư dự kiến phát hành vào giữa năm sau.

Danh sách giải thưởng American Music Awards 2011 - Nghệ sĩ của năm: Taylor Swift

- Nghệ sĩ mới xuất sắc: Hot Chelle Rae

- Nam nghệ sĩ Pop/ Rock được yêu thích nhất: Bruno Mars

- Nữ nghệ sĩ Pop/ Rock được yêu thích nhất: Adele

- Nhóm nhạc Pop/ Rock được yêu thích nhất: Maroon 5

- Album Pop/ Rock được yêu thích nhất: "21" của Adele

- Nữ nghệ sĩ Country được yêu thích nhất: Taylor Swift

- Nam nghệ sĩ Country được yêu thích nhất: Blake Shelton

- Nhóm nhạc Country được yêu thích nhất: Lady Antebellum

- Album nhạc Country được yêu thích nhất: "Speak Now" của Taylor Swift

- Nam nghệ sĩ Soul/ R&B được yêu thích nhất: Usher

- Nữ nghệ sĩ Soul/ R&B được yêu thích nhất: Beyonce

- Album Soul/ R&B được yêu thích nhất: "Loud" của Rihanna

- Nghệ sĩ Rap/ Hip Hop được yêu thích nhất: Nicki Minaj

- Album Rap/ Hip Hop được yêu thích nhất: "Pink Friday" của Nicki Minaj

- Nghệ sĩ Alternative được yêu thích nhất: Foo Fighters

- Nghệ sĩ dòng nhạc đương đại được mến mộ nhất: Adele

- Nghệ sĩ Latin được yêu thích nhất: Jennifer Lopez

- Giải thưởng đặc biệt về thành tựu sự nghiệp: Katy Perry

Nô Lân