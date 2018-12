Taylor Swift phá kỷ lục tour diễn có doanh thu cao nhất ở Mỹ

Katy Perry vượt Taylor Swift thành ca sĩ kiếm tiền nhiều nhất 2018 / Taylor Swift đại thắng tại Giải thưởng Âm nhạc Mỹ

Theo Billboard, Taylor Swift vừa kết thúc Reputation Stadium Tour một cách ngoạn mục, phá vỡ kỷ lục doanh thu tại Mỹ kể từ khi Billboard Boxscore bắt đầu ghi nhận dữ liệu về các tour lưu diễn từ năm 1990 đến nay. Tour diễn này nhằm quảng bá cho album phòng thu thứ sáu - Reputation - của Taylor Swift. Tour diễn ra tại Mỹ từ ngày 8/5 đến ngày 6/10 và kết thúc vào ngày 21/11 ở Tokyo (Nhật Bản).

Chỉ ở thị trường Mỹ, Reputation Stadium Tour thu về 266,1 triệu USD với hơn hai triệu vé được bán ra. Con số này đã đánh bại kỷ lục của The Rolling Stones (nhóm nhạc rock huyền thoại của Anh) với 245 triệu USD thu được từ A Bigger Bang Tour (2015-2017). The Rolling Stones đạt kỷ lục sau 70 buổi biểu diễn trên khắp nước Mỹ, Taylor Swift đã soán danh hiệu này với chỉ 38 buổi.

Taylor Swift biểu diễn ở "Reputation Stadium tour". Ảnh: themusicnetwork

Cũng trong tháng 8 vừa qua, Billboard Boxscore đã ghi nhận việc Taylor Swift tự phá vỡ kỷ lục của chính cô về tour có doanh thu cao nhất tại Mỹ do nữ nghệ sĩ thực hiện. Reputation đã vượt qua The 1989 World Tour với doanh thu vào năm 2015 là 181,5 triệu USD.

* Taylor Swift biểu diễn với mô hình rắn tại Mỹ (8/5)

Taylor Swift mang mô hình rắn khổng lồ lên sân khấu

Buổi trình diễn lớn nhất trong Reputation Stadium Tour, không chỉ tính tại Mỹ mà còn so với các nước khác, là chương trình kéo dài ba ngày liên tục tại sân vận động Metlife (ở East Rutherford thuộc thành phố New Jersey, Mỹ). Buổi diễn ở đây đã thu về 22 triệu USD với 165.654 vé được bán ra. Ở The 1989 World Tour cũng từng diễn ra tại sân vận động này, Taylor Swift đạt doanh thu cao nhất với 13,4 triệu USD, bán được tổng cộng 110.015 vé trong hai buổi biểu diễn ngày 10 và 11/07/2015.

Billboard nhận xét đà đi lên trong các chuyến lưu diễn khắp nước Mỹ của ca sĩ là những thành công tiếp nối nhau đáng kinh ngạc. Tour đầu tay của cô - Fearless Tour (2009-2010) - đạt doanh thu đáng nể là 53,6 triệu USD. Tiếp đó, Speak Now World Tour (2011-2012) thu được 88,5 triệu USD và The Red Tour (2013-2014) là 98 triệu USD. Sau đó, Taylor Swift mở rộng quy mô điểm diễn từ nhà thi đấu sang sân vân động, giúp The 1989 World Tour cán mốc 181,5 triệu USD, tăng 85% doanh thu so với tour trước đó. Với tour năm nay, doanh thu mang về cho nữ ca sĩ đã leo thêm 47% so với The 1989 World Tour, đồng thời xác lập kỷ lục mới.

* Taylor Swift ngã trên sân khấu ở Mỹ (ngày 22/7)

Taylor Swift ngã

Như vậy, kể từ tour lưu diễn đầu tiên cách đây gần 10 năm, ngôi sao người Mỹ đã thu về 687,7 triệu USD chỉ tính riêng tại thị trường Mỹ, nhiều hơn 140 triệu USD so với bất kỳ nghệ sĩ nào trong cùng kỳ. Xếp sau cô là Kenny Chesney (nghệ sĩ nhạc đồng quê người Mỹ) với doanh thu 547,4 triệu USD, U2 (nhóm nhạc rock người Ireland) với 470,1 triệu USD và Luke Bryan (nghệ sĩ nhạc đồng quê người Mỹ) đạt 350,8 triệu USD.

* "I Don't Want to Live Forever" ca khúc trong album "Reputation"

Taylor Swift về thăm mẹ sau nhiều tháng sống ẩn dật

Taylor Swift sinh năm 1989. Trong sự nghiệp, cô đã giành vô số giải thưởng, trong đó có 10 giải Grammy danh giá. Taylor Swift từng được mệnh danh là "công chúa nhạc đồng quê", nhưng sau đó chuyển hướng theo đuổi dòng nhạc Pop pha trộn những âm thanh điện tử bắt tai kể từ album 1989 (2014). Hiện cô là nghệ sĩ có số lượng đĩa đơn trực tuyến bán ra đạt top 3 tại Mỹ với 106,5 triệu bản (do Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ công nhận).

Quỳnh Mai