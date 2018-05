Katy Perry gửi thư xin lỗi Taylor Swift / Taylor Swift biểu diễn trong quán cà phê ở quê nhà

Ngày 8/5, Taylor Swift mở màn tour diễn vòng quanh thế giới tại Đại học Phoenix, Arizona, Mỹ. Hơn 59.000 chỗ ngồi chật kín. Chương trình gây ấn tượng khi sân khấu sử dụng nhiều mô hình rắn khổng lồ biết chuyển động.

Taylor Swift mang mô hình rắn khổng lồ lên sân khấu

"Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao có nhiều rắn ở khắp mọi nơi. Một vài năm trước, một người gọi tôi là rắn trên các phương tiện truyền thông xã hội. Sau đó, đám đông hùa theo và tôi đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ", Taylor nói. Cô nhắn nhủ đến khán giả nếu họ rơi vào trường hợp tương tự, hãy lờ đi và mạnh mẽ sống. "Tôi đã học được những bài học thực sự sau 10 năm đứng trên sân khấu. Tôi nghĩ rằng bạn không nên quan tâm quá nhiều nếu bạn cảm thấy bị hiểu lầm từ người không quen biết. Quan trọng là người thân thấu hiểu bạn", Taylor Swift nói.

Năm 2016, Taylor Swift từng bị dư luận gọi là rắn độc trong vụ tranh cãi với vợ chồng nhà Kim Kardashian. Tháng 8 năm ngoái, cô hóa thân thành "nữ hoàng rắn" trong MV Look What You Made Me Do, "chửi xéo" hàng loạt đối thủ và tình cũ như Katy Perry, vợ chồng Kanye West, Tom Hiddleston, Calvin Harris.

Taylor Swift hát trong đêm diễn tối 8/5. Ảnh: NME.

Trong hai tiếng của đêm nhạc, Taylor Swift thể hiện loạt ca khúc Ready for It, End Games, Love Story, Blank Space... Hai khách mời Camilla Cabello và Charli XCX hát cùng cô bài Shake It Off. Taylor Swift hát Gorgeous tặng bạn trai Joe Alwyn ngồi ở hàng ghế VIP.

Reputation Stadium Tour là chuyến lưu diễn diễn quảng bá cho album phòng thu thứ sáu - Reputation - của Taylor Swift. Tour diễn bắt đầu từ ngày 8/5 ở Mỹ và kết thúc vào ngày 2/11 ở Tokyo (Nhật Bản). Hiện ca sĩ thu được 180 triệu USD tiền bán vé chỉ riêng ở thị trường Bắc Mỹ.

Hà Thu