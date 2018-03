Taylor Swift hát về tình yêu với trai trẻ

Taylor Swift ra mắt Ready for It ngày 26/10 (giờ địa phương). MV đạt hơn một triệu lượt xem trên Youtube sau vài giờ phát hành. Sản phẩm do Joseph Kahn thực hiện, mang yếu tố khoa học viễn tưởng. Joseph Kahn từng đạo diễn các MV Out of the Woods, Wildest Dreams, Bad Blood và gần đây nhất là Look What You Made Me Do của Taylor Swift.

Taylor Swift khoe trọn cơ thể trong MV mới

Trong video, Taylor Swift đối đầu với một phiên bản Taylor Swift robot. Họ đánh nhau bằng năng lực siêu nhiên. Taylor Swift robot gây chú ý khi mặc áo màu da người, để lộ đường cong cơ thể.

Tờ Independent nhận xét tạo hình của Taylor Swift gợi sự liên tưởng đến vai diễn của minh tinh Scarlett Johansson trong phim Ghost in the Shell. Cảnh Taylor Swift đập tan bức tường thủy tinh cũng được cho là lấy cảm hứng từ một cảnh hành động trong phim của đàn chị.

Taylor Swift (trái) có tạo hình giống Scarlett Johansson trong phim "Ghost in the Shell".

Ready for It thuộc thể loại electro. Lời bài hát kể về một cô gái phải lòng chàng trai "trẻ hơn mấy anh bạn trai cũ của tôi nhưng cư xử như một người đàn ông đích thực". Harper's Bazaar cho rằng người được Taylor Swift nhắc đến là bạn trai hiện tại của cô - Joe Alwyn. Nam diễn viên người Anh kém Taylor Swift một tuổi.

Ready for It là ca khúc thứ hai trích từ album Reputation. Audio bài hát phát hành ngày 3/9. Trước đó, ngày 27/8, nữ ca sĩ phát hành MV Look What You Made Me Do. Trong MV, Taylor Swift lột xác với hình tượng rắn chúa, chửi xéo hàng loạt đối thủ như Katy Perry, vợ chồng Kim Kardashian và tình cũ Calvin Harris, Tom Hiddleston… Look What You Made Me Do đạt gần 50 triệu lượt xem sau một ngày. Album Reputation sẽ ra mắt vào ngày 10/11.

Thanh Thanh